2021-03-15YEKT09:00:00 | Губерния На Южном Урале создали самое большое чучело Эко-Масленицы Источник: Анна Викалюк, газета «Копейский рабочий»









Масленичное чучело из ТБО, экологические мастер-классы и большой хоровод. Именно такой запомнят жители Челябинска и Копейска Эко-Масленицу. 14 марта в СФК «Горка» при поддержке министерства экологии области состоялись народные гуляния и проводы зимы. Щедрую Масленицу отметили экологическими конкурсами и мастер-классами по раздельному сбору мусора. Для самых юных участников прошли эко-уроки по кормлению птиц.Гвоздем программы стала самая высокая Масленица из твердых бытовых отходов, которая после празднования отправится на переработку. Ей компанию составили чучела зимы, выполненные жителями города из пластика, бумаги, целлофановых пакетов и другого мусора, который часто можно встретить в местах отдыха людей.«В этом году мы создали самое большое чучело из ТБО в России. Его высота почти четыре метра. После праздника чучело зимы вместе с другими представленными на конкурс отправится на переработку. Если в целом говорить о празднике, Эко-Масленица - единственный подобный проект в России. Казалось бы, что общего между охраной природы и народным праздником, который посвящен проводам зимы. На самом деле любое мероприятие можно провести с экологическим уклоном. И я думаю, у нас это получилось сделать», - отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков.В Челябинской области Эко-Масленица проходит во второй раз и в 2021 году празднуется под эгидой Всемирного дня воды. Впервые на праздничной площадке с участием волонтеров Всероссийской акции «Вода России» прошла викторина на знание озер Южного Урала.Эко-Масленица - это не только конкурсы, забавы и развлечения на свежем воздухе, но еще и добрые дела. Предприятие «Чистый Челябинск» в этот день организовало акцию «Крышечки добра». Вырученные за вторсырье деньги будут направлены на покупку инвалидных кресел для детей с ограниченными возможностями здоровья.В завершение праздника активные участники конкурсов были награждены подарками и дипломами министерства экологии.Фото: Анна Викалюк, газета «Копейский рабочий» Источник: Анна Викалюк, газета «Копейский рабочий»Масленичное чучело из ТБО, экологические мастер-классы и большой хоровод. Именно такой запомнят жители Челябинска и Копейска Эко-Масленицу. 14 марта в СФК «Горка» при поддержке министерства экологии области состоялись народные гуляния и проводы зимы. Щедрую Масленицу отметили экологическими конкурсами и мастер-классами по раздельному сбору мусора. Для самых юных участников прошли эко-уроки по кормлению птиц.Гвоздем программы стала самая высокая Масленица из твердых бытовых отходов, которая после празднования отправится на переработку. Ей компанию составили чучела зимы, выполненные жителями города из пластика, бумаги, целлофановых пакетов и другого мусора, который часто можно встретить в местах отдыха людей.«В этом году мы создали самое большое чучело из ТБО в России. Его высота почти четыре метра. После праздника чучело зимы вместе с другими представленными на конкурс отправится на переработку. Если в целом говорить о празднике, Эко-Масленица - единственный подобный проект в России. Казалось бы, что общего между охраной природы и народным праздником, который посвящен проводам зимы. На самом деле любое мероприятие можно провести с экологическим уклоном. И я думаю, у нас это получилось сделать», - отметил заместитель министра экологии.В Челябинской области Эко-Масленица проходит во второй раз и в 2021 году празднуется под эгидой Всемирного дня воды. Впервые на праздничной площадке с участием волонтеров Всероссийской акции «Вода России» прошла викторина на знание озер Южного Урала.Эко-Масленица - это не только конкурсы, забавы и развлечения на свежем воздухе, но еще и добрые дела. Предприятие «Чистый Челябинск» в этот день организовало акцию «Крышечки добра». Вырученные за вторсырье деньги будут направлены на покупку инвалидных кресел для детей с ограниченными возможностями здоровья.В завершение праздника активные участники конкурсов были награждены подарками и дипломами министерства экологии.Фото: Анна Викалюк, газета «Копейский рабочий» AzAzA 2021-03-15YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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