Компания «Ниагара» рассчитывает вдвое сократить время простоя оборудования с помощью бережливого производства

Крупнейший в Челябинской области производитель безалкогольных напитков, водная компания «Ниагара», завершила первый этап реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда», в который вступила в октябре 2020 года. Все силы рабочей группы предприятия направлены на оптимизацию пилотного участка по выпуску газированных напитков на оборудовании «КРОНЕС», доля которых в общем выпуске готовой продукции составляет 75%. сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности Челябинской области.«Именно с этим участком связаны наши основные планы. Сейчас главная задача – выстоять в сложной экономической ситуации, сложившейся в отрасли. Для этого в том числе необходимо удерживать заявленную стоимость товара, не поднимать цены, а ведь сырье дорожает. Решить проблему может повышение производительности труда. У нас уже есть опыт самостоятельного внедрения инструментов и методов бережливого производства. Но для дальнейшей оптимизации процессов его недостаточно, поэтому мы приняли решение о вступлении в нацпроект», - рассказывает директор ООО «Ниагара» Олег Толмачев.Руководство компании ставит перед собой амбициозные цели. За полгода активной работы в нацпроекте время простоя линии выпуска газировки планируется сократить на 50% (с 98 ч 55 мин до 49 ч 28 мин в месяц), а протекания процессов – на 24% (с 26 ч 39 мин до 20 ч 24 мин). Уровень брака должен снизиться на 65% (с 1120,4 тыс. до 400 тыс. рублей), а выработка на человека в месяц - увеличиться на 20,5% (с 103 672 до 125 000 штук). Добиться таких результатов предприятию помогают эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК), созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области.Сейчас, спустя всего три месяца участия в нацпроекте, на предприятии уже организован проектный офис, проведен анализ текущего состояния и выявлено более 70 проблем. 17 из них обнаружены на пилотном потоке: это простой линии, текучка персонала, отсутствие регламентирующих документов, некорректный учет товарно-материальных ценностей в программе 1С и т.д.Под руководством эксперта РЦК Павла Жолобова рабочая группа предприятия составила план устранения найденных узких мест и уже приступила к систематизации рабочего процесса. Разработаны стандарты обслуживания и переналадки оборудования для регулировки направляющих транспортера паллет для более качественной и быстрой работы техника-наладчика, закреплены санитарные нормы для линии «КРОНЕС», создан информационный центр для выявления и устранения потерь и отклонений от плановых показателей производства. А чтобы визуализировать отклонения в работе оборудования и наладить взаимосвязь между техниками-наладчиками и сотрудниками инженерной службы, в цехах начали использовать один из простых, но эффективных инструментов - «Лист проблем».«Сотрудничество с такими профессионалами, как эксперты РЦК, – бесценный опыт. Они не только обучают сотрудников, но и помогают увидеть потери, которых мы не замечали. Так, нам удалось устранить простои узла варки сахара только за счет того, что мы организовали удобное рабочее место для сотрудника и разработали регламент правильной эксплуатации оборудования. Теперь нитки, закрепляющие упаковки, перестали забивать фильтр перед теплообменником, и оборудование больше не приходится останавливать, чтобы их убрать. Да, такие мелочи можно устранить и самостоятельно, но ты их не замечаешь, потому что привык, что все работает так, а не иначе», – отмечает руководитель проекта компании «Ниагара» Александр Горшков.
Источник: компания «Ниагара»