На Южном Урале ожидается перепад температур до 23 градусов

В ближайшие дни жителей Челябинской области ожидают температурные «качели» – для них характерны существенные холода по ночам и плюсовые днем.

Так, в ночь на вторник, 16 марта, синоптики прогнозируют от минус 8 до минус 13, на юге – до 19 градусов. Днем температура повысится до минус 5 в южных районах и до плюс 3 – на остальной территории.

Ночью на 17 и 18 марта по области будет также морозно – от минус 7 до минус 13, днем – от минус 3 до плюс 4. Во вторник и четверг местами возможен небольшой снег.

Эти показатели свидетельствуют о том, что погода на Южном Урале возвращается к многолетним весенним показателям. Для сравнения, год назад, 17 марта, в Челябинской области было минус 4-9 ночью, при прояснениях до минус 14 градусов, днем – плюс 3-5.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-perepad-temperatur-do-23-gradusov_135190.html