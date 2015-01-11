Резиденты Всероссийского молодежного форума «Таврида» поделятся опытом на онлайн-встрече

18 марта в официальной группе #молодежь74 в VK состоится онлайн-встреча резидентов и организаторов Всероссийского молодежного форума «Таврида» в формате «баркемп».Участники, руководители региональных площадок, волонтеры и организаторы арт-кластера из Челябинской области прошлых лет поделятся своими впечатлениями о «Тавриде», расскажут о возможностях, которые дает творческая площадка, а также предскажут, что будет ждать новых участников форума в 2021 году.«Крымский полуостров дарит не только незабываемые впечатления от природной красоты и истории края, но и возможность творческой самореализации вместе с талантами со всей России», – комментирует директор Молодежного ресурсного Центра Юрий Губин.Онлайн-встреча пройдет 18 марта в 17:00 на платформе Zoom. Прямая трансляция будет в группе VK: https://vk.com/molodezh74Также с 15 по 21 марта в Челябинской области проходит фоточеллендж в рамках фестиваля «Крымская весна», приуроченного к празднованию воссоединения Крыма с Россией.Участникам потребуется:
Выложить фотографии/видео с путешествий по Крыму в социальных сетях (Вконтакте и Instagram);
Поставить хештеги #КрымскаяВесна, #ТаврическаяВесна и #РоссияСевастопольКрым;
Пригласить к участию 5 друзей.
Лучшие участники получат памятные подарочные наборы:I место – портативная зарядка, кожаная обложка для тетради, обложка для паспорта, стикерпак, значок и брелок;II место – портативная зарядка, обложка для паспорта, стикерпак, значок и брелок;III место – обложка для тетради, обложка для паспорта, стикерпак, значок и брелок.Жюри будут оценивать качество, креативность и оригинальность представленных работ. Победители будут объявлены 22 марта и смогут получить свои призы в Молодежном ресурсном Центре (Челябинск, ул. Воровского, 36, 2 этаж).