Южноуральцы могут присоединиться к Всероссийской акции «ГТО: Будь в команде!»

Минспорт РФ приглашает всех любителей спорта принять участие в акции «ГТО: Будь в команде России!», которая проводится в честь 90-летия комплекса «Готов к труду и обороне».В акции смогут принять участие те, кто уже зарегистрирован для участия в комплексе ГТО на сайте www.gto.ru или зарегистрируется там в дни ее проведения. Указавшие при регистрации в качестве любимого вида спорта футбол, баскетбол, волейбол или хоккей получат шанс на призы от спортивных федераций, сообщает региональный минспорт.«Пандемия оказала серьезное влияние на физкультурно-спортивную отрасль страны, но благодаря слаженной работе нам удалось сохранить положительную динамику и нарастить количество участников комплекса ГТО, – отметил заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов. – Приглашаю всех любителей физкультуры и участников движения ГТО к участию в акции. У каждого физкультурника, выбравшего при регистрации в качестве любимого вида спорта футбол, баскетбол, волейбол или хоккей, есть все шансы получить призы от спортивных федераций».На электронную почту совершеннолетних участников акции, зарегистрированных на сайте www.gto.ru, придет письмо с предложением принять участие в опросе на темы, связанные с любимым видом спорта. Для участия в акции необходимо до 20 марта 2021 года ответить на это письмо, а также вступить в группу комплекса ГТО и группы официальных страниц организаторов Конкурса в «ВКонтакте»:– для любителей волейбола – https://vk.com/volleyballvfv;– для любителей футбола – https://vk.com/teamrussia;– для любителей баскетбола – https://vk.com/russiabasket;– для любителей хоккея – https://vk.com/fhr.Акция проводится с 10 по 23 марта 2021 года. Розыгрыш призов среди любителей волейбола пройдет 20 марта, футбола – 21 марта, баскетбола – 22 марта, хоккея – 23 марта. Каждый человек имеет право принять участие в акции только один раз на основании информационного письма, направленного на электронную почту.Подробные условия и порядок участия в акции изложены в Положении, ознакомиться с которым можно по ссылке https://gto.ru/files/uploads/documents/604b5ad9936d1.pdf.Акция проводится Минспортом России совместно с Федеральным оператором комплекса ГТО, Всероссийской федерацией волейбола, Российским футбольным союзом, Российской федерацией баскетбола и Федерацией хоккея России. Главными призами конкурса станут комплекты спортивной формы, толстовки с символикой ГТО, мячи и книги с автографом президента ФХР, трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка.