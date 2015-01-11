Челябинские ученые усовершенствовали материал, поглощающий электромагнитное излучение

Современные материалы, подходящие для использования в электротехнике и электронике, создают ученые ЮУрГУ. Особое внимание они уделяют гексаферритам бария, которым задают нужные свойства при замене атомов железа на атомы других элементов. В последнем исследовании материаловеды обратились к титану. Результаты эксперимента опубликованы в высокорейтинговом журнале «Journal of Alloys and Compounds» (Q1, топ-10).Исследование мультиферроиков продолжаются учеными Южно-Уральского государственного университета. Эти материалы отличаются тем, что в одном кристалле может быть сразу несколько упорядочиваний. Внимание специалистов ЮУрГУ приковано к гексаферриту бария, который используется в электротехнике и электронике как магнитный материал.Гексаферрит бария способен изменять свойства при замене атомов железа атомами других элементов. Чтобы задать материалу широкий диапазон частот поглощения электромагнитного излучения, ученые легировали материал титаном и воздействовали на него термически. В результате были зафиксированы изменения в структуре и магнитном состоянии мультиферроика.«Инновационный потенциал фундаментальных результатов проекта связан, прежде всего, с тем, что благодаря сочетанию высоких магнитных свойств и низкой электропроводности ферриты нашли применение в технике высоких частот (более 100 кГц). Они используют в качестве магнитных материалов в радиотехнике, электронике, автоматике, вычислительной технике. Получение гексаферритных кристаллических структур с глубокой степенью замещения атомов железа другими атомами расширит список материалов, которые могут применяться таким образом», — рассказал д.х.н., директор НИИ «Перспективные материалы и ресурсосберегающие технологии», заведующий кафедрой «Материаловедение и физико-химия материалов» Политехнического института ЮУрГУ Денис Винник.Исследование проходило совместно с представителями Международного научно-технического центра Беларуси, Казанского физико-технического института имени Завойского (Татарстан), Лаппеенрантского технологического университета (Финляндия), Федерального университета Сеары (Бразилия), Сианьского университета Цзяотун (Китай), Гуджаратского университета и Профессионального университета Лавли (Индия).Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии. В Год науки и технологий ЮУрГУ примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).