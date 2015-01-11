От царя Салтана до Крокодила Гены: южноуральским детям предлагают нарисовать любимые сказки

1 марта стартовал Областной конкурс детского рисунка из цикла «Сказки народов мира». Состязания юных художников проводит Дом дружбы народов Челябинской области при поддержке министерства культуры региона. В 2021 году конкурс осуществляется в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщает пресс-служба Дома дружбы народов.Сказки любимы и детьми, и взрослыми, они несут в себе мудрость и нравственные ценности. Несмотря на выдуманные сюжеты, сказки посредством образов и метафор говорят о жизненных истинах, затрагивают душу читателя. Областной конкурс «Сказки народов мира» - это возможность для участников воплотить литературный образ в художественный.В конкурсе могут принять участие дети в возрасте от 10 до 12 лет – представители национально-культурных объединений, учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники художественных кружков Челябинской области. Ребятам предлагается пофантазировать, проиллюстрировав сказки из предложенного организаторами списка. Жюри оценивает участников по трем номинациям: портрет; сюжетная композиция, декоративная живопись; пейзаж.В список вошли сказки, ставшие в 2021 году юбилейными: исполнилось 190 лет со времени написания «Сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) Александра Сергеевича Пушкина, 180 лет – со времени публикации сказки «Мороз Иванович» (1841) Владимира Федоровича Одоевского, 165 лет – со времени новых изданий сказки в стихах «Конек-Горбунок» (1856) Петра Павловича Ершова. 95 лет назад была издана повесть «Винни-Пух» (1926) Алана Александра Милна, 85 лет вышла в свет повесть-сказка «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) Алексея Николаевича Толстого, а еще 55 лет прошло со времени публикации повести-сказки «Крокодил Гена и его друзья» (1966) Эдуарда Николаевича Успенского.Заявки и работы принимаются в оргкомитет до 16 мая, а уже 17 мая состоится оценка конкурсных работ членами жюри. В июне победители и призеры областного конкурса будут награждены дипломами и подарками, а работы всех участников будут размещены на сайте Дома дружбы народов.