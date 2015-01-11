Еще четыре южноуральских предприятия стали участниками уникальной региональной программы по повышению производительности труда

Экспертная комиссия Фонда развития промышленности Челябинской области подвела итоги второго конкурсного отбора предприятий-участников для пока единственной в России региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда». К ней присоединились еще четыре южноуральские компании, сообщает пресс-служба регионального ФРП.По инициативе губернатора Алексея Текслера областные министерство промышленности и ФРП, а также общественная организация «Опора России» разработали ее как аналог нацпроекта «Производительность труда» для малых и средних предприятий области, чтобы открыть им доступ к инструментам и методам бережливого производства. Реализацией программы занимается региональный ФРП.«Регпрограмма нацелена, в первую очередь, на рост производительности труда на предприятиях на 5, 10 и 15% за три года, причем без существенных материальных затрат, а только за счет оптимизации ключевых участков производства. Еще одна важная задача – сохранение рабочих коллективов не менее чем на 90%. На ООО «Томир» и ООО «Завод «Челябторгтехника», прошедших первый отбор в ноябре 2020 года, эксперты Фонда провели комплексную диагностику, выявили основные проблемы и разработали для каждой компании план устранения потерь и повышения эффективности производственных процессов. По отзывам руководителей, их реализация уже дает впечатляющие результаты. А самое главное – наши специалисты обучили сотрудников предприятий самостоятельно выявлять потери в своих производственных циклах и находить решения для их устранения», - говорит директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.После объявления в феврале 2021 года конкурса на участие в регпрограмме в форме «Адресная поддержка» областной ФРП получил пять заявок от предприятий. Осмотрев их производственные площадки, экспертная комиссия одобрила те из них, где в наибольшей мере продемонстрировали возможность быстрых улучшений в выбранном потоке по производству продукции. Победителями второго отбора, в частности, признаны «Челябинское монтажно-наладочное управление «Спецэлеватормельмонтаж» (ООО «ЧМНУ «СЭММ») и ООО ТД «Леди прима».«Нашим приоритетом всегда было постоянное развитие и совершенствование, поэтому философия непрерывных улучшений, заложенная в бережливом производстве, очень нам близка. Кроме того, наша сфера бизнеса - текстильная промышленность - диктует жесткие условия ценообразования. А повышение производительности труда на самом трудоемком участке по пошиву постельного белья позволит поработать с себестоимостью продукции, что в будущем, конечно, даст возможность предложить клиентам лучшие цены. Это серьезное преимущество перед конкурентами, причем не только отечественными, но и зарубежными, поскольку мы много работаем на экспорт», - уверен генеральный директор ООО ТД «Леди прима» Денис Силин.Отбирая предприятия, экспертная комиссия оценивает множество факторов, в том числе личную заинтересованность руководителя, наличие в потоке излишнего незавершенного производства и неавтоматизированных операций, а главное, вовлеченность сотрудников при внедрении улучшений. Во время прошлого отбора ООО «Спецэлеватормельмонтаж» не хватило баллов для вхождения в регпрограмму, но в этот раз, учтя замечания экспертов и исправив недоработки, предприятие стало ее участником.«Для нас это своего рода эксперимент, сможем ли мы организовать производственный процесс так, чтобы сократить затраты средств и времени при выпуске продукции. Потерь очень много: брак, простои, лишние действия. Избавиться от них одним приказом директора не получится. Источник проблем – отсутствие осознания, что все сотрудники - от руководителя до рабочего - должны относиться к потерям на рабочем месте как к своим собственным. Каждый должен думать, что и как улучшить. С помощью экспертов регионального ФРП мы надеемся выйти на новый уровень не только производительности труда и технологического перевооружения, но и отношения работников к процессу создания продукции», - отмечает директор ООО «ЧМНУ «СЭММ» Михаил Кузнецов.В ближайшее время эксперты по повышению производительности труда начнут работу на предприятиях. Следующий отбор участников регпрограммы ФРП Челябинской области планирует провести до конца 2021 года.Подробности региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» – в презентации скачать.***Региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда» - первая в России регпрограмма – аналог нацпроекта «Производительность труда», по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера разработанная областными Министерством промышленности, Фондом развития промышленности и общественной организацией «Опора России» специально для малых и средних предприятий области, чтобы открыть им доступ к преференциям нацпроекта. Реализацией программы занимается региональный ФРП.Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:
Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;
Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.
Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные минпром и Фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона.