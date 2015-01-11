В суд направлено дело о незаконном обороте алкоголя

Следственным отделом УМВД России по ЗАТО г. Озерск при оперативном сопровождении сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению жителей г. Озерска Челябинской области, 1960 и 1990 годов рождения, осуществлявших в составе группы незаконную реализацию немаркированной алкогольной продукции.

Как установлено следствием, в целях сбыта обвиняемые на территории Озерска осуществляли приобретение, хранение, перевозку немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными или акцизными марками, на сумму более 320 тысяч рублей и алкоголя брендов известных производителей, причинив правообладателям ущерб в размере более 500 тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий полицейскими изъято более 700 литров немаркированной алкогольной продукции.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации), а также в 4 эпизодах преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака, совершенное группой лиц).

В отношении обвиняемых избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция данных частей статей – лишение свободы сроком до шести лет.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Озерский городской суд для рассмотрения по существу.