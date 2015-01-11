Экс-губернатора Челябинской области оправдали по делу о картельном сговоре из-за отсутствия доказательств

Арбитражный суд Москвы опубликовал резолютивную часть решения об отмене постановления ФАС России о признании экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского виновным в картельном сговоре.

Его подозревали в заключении антиконкурентного соглашения с региональным Миндортрансом и компанией «Южуралмост» на «дорожных» торгах. В документе приводятся основания для оправдания Бориса Дубровского.

Как говорится в решении, суд не убедило основное доказательство связи Бориса Дубровского с «Южуралмостом». Речь о письме, в котором говорится о допустимости заключения «дорожных» контрактов с единственным участником торгов. Как установил суд, письмо подписывал не сам губернатор, а его заместитель Евгений Редин. Доводы о корпоративной связи компаний, которые контролировались семьей Дубровского, и «Южуралмостом» также признаны несостоятельными.

«Согласно оспариваемому решению ФАС, факт заключения антиконкурентных соглашений был установлен антимонопольным органом совокупностью косвенных доказательств. Представленные в настоящее дело документы и обстоятельства, на которые ссылается ФАС России в оспариваемом решении, не подтверждают заключение между губернатором, Министерством и АО „Южуралмост“ антиконкурентных соглашений и не являются ни прямыми, ни косвенными доказательствами заключения таких соглашений»,

— говорится в решении суда.

Напомним, иск подавали АО «Южуралмост» и Борис Дубровский. При этом суд признал законным направление материалов дела о картельном сговоре в МВД России и в Генпрокуратуру РФ.

ФАС России ранее оспаривала постановление первой инстанции, которая в декабре прошлого года отменила решение о признании Бориса Дубровского виновным в заключении антиконкурентного соглашения. Его действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд руб. при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того, как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.

https://www.1obl.ru/news/ekonomika/eks-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-opravdali-po-delu-o-kartelnom-sgovore-iz-za-otsutstviya-dokaza/