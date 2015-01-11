Новые возможности для самозанятых граждан в 2021 году

В Озерском городском округе по данным на начало 2021 года было зарегистрировано 1018 самозанятых граждан. Переход на новый специальный налоговый режим осуществляется добровольно. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
Отметим, что под профессиональным доходом понимается доход физлиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.
В чем плюсы налога на профессиональный доход:
- Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.
- Не нужно покупать контрольно-кассовый аппарат. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».
- Выгодные налоговые ставки:
4% – с доходов от физлиц.
6% – с доходов от юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет.
- Декларацию представлять не требуется. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
- Простая регистрация без визита в налоговую инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России, через банк или портал госуслуг.
– В Озерском городском округе самозанятым гражданам предоставляются меры поддержки, предусмотренные для субъектов малого и среднего предпринимательства. В первую очередь, речь идет о льготной аренде муниципального имуществ. Регулярно пополняемый перечень имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа, – пояснил начальник управления экономики администрации Александр Жмайло.
Режим налога на профессиональный доход может применяться гражданами, занятыми следующими видами деятельности:
оказание косметических услуг на дому;
фото- и видеосъемка на заказ;
реализация продукции собственного производства;
проведение мероприятий и праздников;
юридические консультации и ведение бухгалтерии;
удаленная работа через электронные площадки;
сдача квартиры в аренду посуточно или на долгий срок;
услуги по перевозке пассажиров и грузов;
строительные работы и ремонт помещений.
У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа