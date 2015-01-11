» Промышленные кластеры Южного Урала смогут подготовиться к защите проектов на получение субсидий из федерального бюджета

С этого года в России возобновлено финансирование господдержки по постановлению Правительства РФ от 28 января 2016 года №41 о предоставлении из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров для возмещения части затрат на производство импортозамещающей промышленной продукции. Эта инициатива губернатора Алексея Текслера и министерства промышленности Челябинской области была полностью поддержана на федеральном уровне. На Южном Урале на получение субсидий смогут претендовать семь кластеров.Как сообщает региональный минпром, в третьем квартале 2021 года Минпромторг РФ проведет конкурсный отбор кластерных проектов на получение субсидии. Из федерального бюджета на эту меру господдержки в 2021-2023 годах выделено 1,6 млрд рублей с перспективой увеличения финансирования, если потребность в субсидиях превысит выделенный объем.«Промышленные кластеры создаются для развития внутриобластной кооперации и объединения усилий предприятий при производстве новой конкурентоспособной продукции. Они позволяют выявлять и восполнять выпадающие компетенции внутри производственных цепочек, эффективно решая в том числе и задачи локализации производства комплектующих. Напомню, что Челябинская область входит в число лучших регионов страны по развитию промкластеров. Поэтому для нас возобновление их поддержки постановлению Правительства РФ от 28.01.2016 №41 особенно актуально. Это даст возможность и дальше повышать уровень взаимодействия предприятий области, создавать новые кооперационные цепочки и расширять рынки сбыта производимой продукции», - говорит и.о. министра промышленности Челябинской области Михаил Кнауб.Для подготовки участников промкластеров к конкурсному отбору Минпромторг России организует две предварительные защиты кластерных проектов. Первое мероприятие состоится 1-2 апреля в Сыктывкаре (Республика Коми). Для участия в нем необходимо до 19 марта зарегистрироваться по ссылке.В реестры Минпромторга РФ и регионального министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов внесены четыре из семи существующих на Южном Урале кластера: приборостроительный кластер «ПЛАНАР»; кластер по производству деталей и узлов дорожных, строительных и сельскохозяйственных машин; кластер транспортного машиностроения и приводной техники и кластер специальной экипировки. На территории области также действуют кластер по производству трубопроводной арматуры, Уральский промышленный кластер и промкластер «УРАЛАГРОМАШ».Все они могут принять участие в предварительном рассмотрении кластерных проектов к финансированию. Заявки представителей специализированных организаций и предприятий в составе действующих и создаваемых промышленных кластеров, органов исполнительной власти, ответственных за реализацию региональной промышленной политики, корпораций развития и центров кластерного развития будут рассмотрены Департаментом региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ.Участникам промкластеров, планирующим презентовать свои проекты в Сыктывкаре, следует до 26 марта подготовить документы о проекте (презентацию, описание, план-график, смету и показатели) и направить их по адресам: danilovlv@minprom.gov.ru, ekashinova@akitrf.ru.Формы документов для скачивания:
Программа мероприятий практической сессии
Перечень документов, необходимых для подготовки к предварительному рассмотрению совместных проектов
Формы сметы, плана-графика и показателей
Шаблон презентации совместного проекта
Контактное лицо по организационным вопросам участия в мероприятии: Манасарянц Яна Саркисовна, руководитель Центра кластерного развития Республики Коми, +7 (906) 881-94-70.Контактное лицо по вопросам подготовки к предварительному рассмотрению совместных проектов: Кашинова Елена Андреевна, руководитель проектов Ассоциации кластеров и технопарков России, +7 (915) 163-84-39, ekashinova@akitrf.ru.Справочно: Для укрепления промышленной отрасли в Челябинской области активно реализуется кластерная политика, направленная на выстраивание производственно-кооперационных цепочек между предприятиями. На уровне региона поддержка промышленных кластеров осуществляется, прежде всего, за счет налоговых льгот и преференций. Это, в первую очередь, субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях модернизации и технического перевооружения производственных мощностей и инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Он позволяет вернуть 90% средств, затраченных на покупку оборудования, модернизацию и реконструкцию производства.Кроме того, специально для поддержки кластерных проектов региональный ФРП разработал и запустил собственную уникальную программу льготного финансирования «Кластеры», пока не имеющую аналогов в России. По ней предприятие может взять заём от 5 до 30 млн рублей по ставке от 1% годовых на срок до пяти лет, причем погашение основного долга осуществляется в последние два года. Промышленные кластеры Челябинской области – презентация