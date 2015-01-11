Открыт прием заявок для участия в ежегодном городском фестивале – конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья

XIV городской фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу» состоится 25 марта в ДК «Маяк». Его лауреаты будут представлять Озерск на областном конкурсе «Смотри на меня как на равного».

В 14:00 в фойе ДК «Маяк» откроется выставка прикладного творчества и изобразительного искусства, в 14:30 в малом зале состоится творческий концерт «Мечтая о космосе».

В середине прошлого века человечество исполнило мечту миллионов жителей Земли, открыв дорогу в космос. В 2021 году мы празднуем один из самых значимых юбилеев в мировой истории — 60-летие полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Люди осуществляют свои мечты, шагая к ним навстречу, ведь каждая великая мечта начинается с мечтателя!

Ежегодно фестиваль собирает большое количество участников. В этом году он пройдет при поддержке общественного движения «Добровольцы творчества».

Организаторы фестиваля «От сердца к сердцу» в Озерске будут рады встрече с участниками и зрителями.

Информация КДЦ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46239/