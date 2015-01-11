Челябинская компания «АЛСО» благодаря нацпроекту за три месяца сократила потери времени и увеличила выработку шаровых кранов

Стать эталонным предприятием в своем сегменте рынка через внедрение бережливого производства намерена челябинская компания «АЛСО». Уже первые три месяца участия в национальном проекте «Производительность труда» показали значительные достижения предприятия на этом пути, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности Челябинской области.«Первые месяцы работы в нацпроекте были для нас одновременно сложными и продуктивными. Этот этап помог по-новому раскрыть потенциал не только всего производства, но и каждого из сотрудников, показал текущие проблемы и пути их решения - что нужно улучшать или даже внедрять с нуля, а от чего в срочном порядке необходимо избавиться. Помощь специалистов по повышению производительности труда открыла перед нами перспективы, к которым мы теперь стремимся. Уверен, что полученные коллективом навыки и опыт помогут нам сохранить позиции на высококонкурентном рынке, не повышая цены и не снижая качества продукции. Ну а объемы заработка при этом растут автоматически» – говорит директор ООО «АЛСО» Денис Рысенко.Резкий рост стоимости сырья и материалов в прошлом году подсказал решение выбрать в качестве потока-образца производство одного из самых ходовых товаров компании – шаровых фланцевых кранов DN-80. Их доля в общем объеме производства и выручке составляет 12%.К тому же проделанную в рамках оптимизации этого потока работу будет легко перенести на остальное производство, поскольку набор технологических операций на нем универсален и применим на любом участке.Радик Антонян, эксперт Регионального центра компетенций, созданного при Фонде развития промышленности Челябинской области для реализации мероприятий нацпроекта, считает полученные за три месяцаработы результаты предприятия впечатляющими. Время протекания процессов сократилось на 25,5% (с 94 до 70 часов),а расстояние, на которое перемещались материалы в потоке, на 55,7% (с 7 118 до 3 150 метров). Заметно снизилось и незавершенное производство – на 24,2% (с 40 901 до 31 000 штук). При этом выработка на человека в смену выросла на 15% (с 26 до 30 кранов).Проанализировав с помощью специалистов РЦК основные производственные процессы, рабочая группа предприятия выявила более 100 проблем, серьезно влияющих на производительность труда: большие запасы товарно-материальных ценностей на участке, множество лишних перемещений и движений на рабочих местах, захламленность помещения, потери при доработке задела деталей, чрезмерный объем партий и т.п. Составленный для их устранения с помощью инструментов бережливого производстваплан включает 120 мероприятий. 40 из них уже выполнены.«Основное и самое важное изменение – переход участка сборки на поток единичных изделий. Реализация этой задумки далась нелегко, пришлось перемещать оборудование и организовывать систему склизов, но это позволило практически в два раза сократить площадь сборочного участка, что сразу уменьшило время перемещения работников и объемы незавершенного производства. Для удобства сотрудников на предприятии появились информационные стенды, регулярно проводятся оперативные совещания, на которых озвучиваются и оперативно решаются проблемы. Мнение каждого работника теперь гарантированно будет услышано руководством. Для той же цели мы решили запустить и систему подачи предложений по улучшениям. Ведь обратная связь и взаимодействие начальник/рабочий – это двигатель непрерывных улучшений», – уверен Радик Антонян.
Источник: ООО «АЛСО»