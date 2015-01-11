«Ростелеком» обеспечил работу телемедицинской платформы в больнице Сосновского района

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Около 80 тысяч жителей Сосновского района Челябинской области теперь имеют возможность получать консультации врачей главной районной больницы в режиме онлайн, экономя время и деньги на транспортные расходы. Компания «Ростелеком» обеспечила работу цифровой телемедицинской платформы на базе ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское». Работы проведены в рамках пилотного проекта на безвозмездной основе, сообщает пресс-служба Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».Актуальность дистанционных медицинских консультаций резко возросла в условиях пандемии и сезонного роста респираторных заболеваний. Цифровая телемедицинская платформа позволяет сократить число очных встреч с врачами как минимум на 30%. С помощью удобных инструментов медработники могут дистанционно назначать лечение, а в будущем — выписывать электронные рецепты или открывать цифровые больничные листы. По желанию медицинского учреждения дополнительно может быть обеспечен дистанционный мониторинг больных, которые находятся на амбулаторном лечении, имеют хронические заболевания или недавно выписаны из стационара. Возможности сервиса позволяют выбрать формат общения доктора и пациента: текстовый чат, звонок по телефону или видеосвязь.«Востребованность медицинских услуг с применением передовых цифровых технологий растет, особенно с учетом ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы рассчитываем, что с помощью телемедицинской платформы количество очных приемов удастся сократить, что будет удобно и для поликлиник, и для пациентов. Телемедицинская платформа позволит нашим жителям сэкономить время, а также проводить онлайн-прием квалифицированными медицинскими кадрами в самых отдаленных территориях нашей области», - считает главный врач ГБУЗ «Районная больница с. Долгодеревенское» Владимир Самохвалов.Как отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, у «Ростелекома» есть успешный опыт внедрения телемедицинской платформы «под ключ» в Белгородской, Московской и Ростовской областях, в ходе которого отработано взаимодействие врачей с пациентами, а также с крупными аптечными сетями. На Южном Урале такой проект реализован впервые.