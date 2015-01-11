2021-03-18YEKT11:00:00 | Губерния На Южном Урале стартовал семейный фестиваль ГТО Источник: пресс-служба минспорта Челябинской области









В Челябинске 24 апреля пройдет региональный этап фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди спортивных семей. Накануне в городах Южного Урала стартовали отборочные этапы, победители которого представят свой муниципалитет на региональных финальных состязаниях, сообщает минспорт.Это мероприятие в Челябинской области проводится во второй раз, в прошлом году в нем приняли участие более 190 человек. В этом году площадкой для проведения регионального семейного фестиваля ГТО выбран легкоатлетический манеж спорткомплекса Южно-Уральского государственного университета. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие более 170 человек.Целью фестиваля является привлечение различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. К участию допускаются семейные команды в составе четырех человек в возрасте от 9 до 69 лет: ребенок (девочка или мальчик) от 9 до 10 лет, отец и мать от 25 до 49 лет, а также бабушка или дедушка от 50 до 69 лет включительно.В спортивную программу фестиваля включены следующие испытания: подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание мяча весом 150 граммов, бега на короткие и длинные дистанции, а также стрельба из электронного оружия.Традиционно фестиваль проводится в три этапа: муниципальный – с марта по апрель, региональный – 24 апреля и всероссийский – с 8 по 13 июня. Победители муниципального этапа получат право представить свое муниципальное образование в региональном этапе и побороться за первое место.Победитель регионального этапа награждается кубками и грамотами и представляет Челябинскую область в городе Сочи на всероссийском этапе. Фестиваль пройдет на базе ФГБУ «Юг Спорт» - это крупнейший на юге страны спортивный центр подготовки сборных и клубных команд, а также место проведения спортивно-массовых и физкультурных оздоровительных мероприятий.Проведение подобных фестивалей помогает выполнять национальный проект. Напомним, что реализация комплекса ГТО на территории Российской Федерации является одним из инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».По вопросам участия в муниципальном этапе фестиваля, необходимо связаться со специалистами центров тестирования. Контактные данные центров тестирования представлены на сайте dirgto.com. Источник: пресс-служба минспорта Челябинской областиВ Челябинске 24 апреля пройдет региональный этап фестиваля комплекса «Готов к труду и обороне» среди спортивных семей. Накануне в городах Южного Урала стартовали отборочные этапы, победители которого представят свой муниципалитет на региональных финальных состязаниях, сообщает минспорт.Это мероприятие в Челябинской области проводится во второй раз, в прошлом году в нем приняли участие более 190 человек. В этом году площадкой для проведения регионального семейного фестиваля ГТО выбран легкоатлетический манеж спорткомплекса Южно-Уральского государственного университета. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие более 170 человек.Целью фестиваля является привлечение различных категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. К участию допускаются семейные команды в составе четырех человек в возрасте от 9 до 69 лет: ребенок (девочка или мальчик) от 9 до 10 лет, отец и мать от 25 до 49 лет, а также бабушка или дедушка от 50 до 69 лет включительно.В спортивную программу фестиваля включены следующие испытания: подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах, рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание мяча весом 150 граммов, бега на короткие и длинные дистанции, а также стрельба из электронного оружия.Традиционно фестиваль проводится в три этапа: муниципальный – с марта по апрель, региональный – 24 апреля и всероссийский – с 8 по 13 июня. Победители муниципального этапа получат право представить свое муниципальное образование в региональном этапе и побороться за первое место.Победитель регионального этапа награждается кубками и грамотами и представляет Челябинскую область в городе Сочи на всероссийском этапе. Фестиваль пройдет на базе ФГБУ «Юг Спорт» - это крупнейший на юге страны спортивный центр подготовки сборных и клубных команд, а также место проведения спортивно-массовых и физкультурных оздоровительных мероприятий.Проведение подобных фестивалей помогает выполнять национальный проект. Напомним, что реализация комплекса ГТО на территории Российской Федерации является одним из инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».По вопросам участия в муниципальном этапе фестиваля, необходимо связаться со специалистами центров тестирования. Контактные данные центров тестирования представлены на сайте dirgto.com. AzAzA 2021-03-18YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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