2021-03-18YEKT14:00:00 | Губерния В Нижнем Уфалее заработала на полную мощность новая котельная Источник: пресс-служба администрации Верхнего Уфалея









В поселке Нижний Уфалей Верхнеуфалейского городского круга официально пущена в эксплуатацию новая котельная, построенная взамен убыточной. Благодаря этому более 10 социальных объектов и порядка 400 абонентов теперь получают качественное тепло, сообщает пресс-служба городской администрации.На 2020 год министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области с учетом предложений глав муниципальных образований был сформирован обновленный перечень неэффективных котельных в регионе. Шесть из них удалось заменить, в том числе и в Нижнем Уфалее.Строительство блочной твердотопливной котельной мощностью 2,79 МВт – это экономически обоснованное решение. Проект прошел экспертизу. Новая котельная в январе 2021 года была передана в хозяйственное ведение МУП «Ресурс – Н». После оформления необходимой документации было получено разрешение Ростехнадзора, произведен пробный запуск. С 17 марта новая котельная официально запущена и заработала в полную силу.Важность реализации этого проекта трудно переоценить. С запуском новой котельной жители Нижнего Уфалея, а преимущественно это уже возрастные люди, требующие особой заботы и внимания, могут быть уверены, что в их домах в холодный период времени будет тепло и комфортно. Также получателями теплоснабжения является большинство объектов социальной сферы поселка: поликлиника, школа, детский сад, клуб, библиотека, здание администрации, церковь, часть магазинов.Заместитель главы Верхнеуфалейского городскогоокруга Павел Казаков и председатель Собрания депутатов Сергей Ханин проинспектировали работу котельной, с контрольным визитом побывали в местном клубе, где лично убедились в соблюдении комфортного температурного режима. По словам начальника администрации Нижнего Уфалея Дениса Шашурина, в квартирах заметно потеплело, проводятся точечные работы по устранению завоздушивания, и уже начали поступать положительные отзывы местных жителей. Источник: пресс-служба администрации Верхнего УфалеяВ поселке Нижний Уфалей Верхнеуфалейского городского круга официально пущена в эксплуатацию новая котельная, построенная взамен убыточной. Благодаря этому более 10 социальных объектов и порядка 400 абонентов теперь получают качественное тепло, сообщает пресс-служба городской администрации.На 2020 год министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области с учетом предложений глав муниципальных образований был сформирован обновленный перечень неэффективных котельных в регионе. Шесть из них удалось заменить, в том числе и в Нижнем Уфалее.Строительство блочной твердотопливной котельной мощностью 2,79 МВт – это экономически обоснованное решение. Проект прошел экспертизу. Новая котельная в январе 2021 года была передана в хозяйственное ведение МУП «Ресурс – Н». После оформления необходимой документации было получено разрешение Ростехнадзора, произведен пробный запуск. С 17 марта новая котельная официально запущена и заработала в полную силу.Важность реализации этого проекта трудно переоценить. С запуском новой котельной жители Нижнего Уфалея, а преимущественно это уже возрастные люди, требующие особой заботы и внимания, могут быть уверены, что в их домах в холодный период времени будет тепло и комфортно. Также получателями теплоснабжения является большинство объектов социальной сферы поселка: поликлиника, школа, детский сад, клуб, библиотека, здание администрации, церковь, часть магазинов.Заместитель главы Верхнеуфалейского городскогоокругаи председатель Собрания депутатовпроинспектировали работу котельной, с контрольным визитом побывали в местном клубе, где лично убедились в соблюдении комфортного температурного режима. По словам начальника администрации Нижнего Уфалея, в квартирах заметно потеплело, проводятся точечные работы по устранению завоздушивания, и уже начали поступать положительные отзывы местных жителей. AzAzA 2021-03-18YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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