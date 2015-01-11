В ЮУрГУ моделируют противовирусные препараты и разрабатывают целебные продукты

В Год науки и технологий, объявленный в России, Южно-Уральский государственный университет продолжает ряд исследований по большинству приоритетных направлений. Одно из них – «Новая медицина». Ученые ЮУрГУ не только разрабатывают схемы лечения болезней, но и моделируют лекарства, а также создают полезные продукты.Медицинские исследования в Южно-Уральском государственном университете проводят сотрудники Высшей медико-биологической школы. Большое внимание уделяется посттравматическому стрессорному расстройству.В Лаборатории нейрогепатологии ученые работают со сложным ПТСР, которое возникает при хронической травме. Исследователи разработали его экспериментальную модель, чтобы изучить механизмы развития заболевания. Главная цель – выяснить, как обеспечить не только ментальное, но и физическое здоровье людям с ПТСР.Исследователи установили, что ПТСР негативно воздействует на печень, почки и даже сердце.«Последнее исследование раскрывает механизм кардиологических осложнений при ПТСР. Он связан с недостаточным уровнем гормонов стресса и развитием окислительного стресса. Дальнейшая работа связана с поиском наиболее эффективного способа коррекции кардиологических осложнений в эксперименте. Ясно, что кроме психологической помощи людям с ПТСР понадобится еще и поддерживающая кардиотерапия», — сообщил доктор биологических наук, профессор, директор ВМБШ ЮУрГУ Вадим Цейликман.Результаты каждого эксперимента помогают разрабатывать новые пути повышения эффективности лекарственной терапии ПТСР в клинике.Исследование лекарств – профиль лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств. Ее сотрудники разрабатывают методы улучшения многих противовирусных, иммуномодулирующих и противоопухолевых средств, в том числе жизненно важных. Прямо сейчас ведется работа над лекарствами от туберкулеза, рака молочной железы и ВИЧ.Кроме того, исследователи не обошли стороной актуальную проблему коронавируса. Команда лаборатории выиграла конкурс РФФИ-БРИКС, представив свои исследования по поиску эффективных препаратов от Covid-19 и по определению природных веществ, которые могут бороться с вирусами.Такие вещества эффективны не только в лекарствах, но и при употреблении в пищу. Созданные на их основе функциональные продукты питания могут использоваться как замена медикаментам или совместно с ними. Исследования в этой сфере ведут в Лаборатории синтеза и анализа пищевых ингредиентов и в лаборатории кафедры «Технология и организация общественного питания» ИСТИС ЮУрГУ.
Источник: ЮУрГУ