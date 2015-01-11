Масленица 2021, и что ещё Городской парк приготовил для озерчан в этом году(видео)

18 марта в Озерске прошла Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»: в одном из классов школы № 33 родители выпускников нескольких образовательных организаций - №№ 23, 32, 33, 35 и 38 - сдали экзамен по русскому языку Подробнее
В Год науки и технологий, объявленный в России, Южно-Уральский государственный университет продолжает ряд исследований по большинству приоритетных направлений. Одно из них – «Новая медицина». Ученые ЮУрГУ не только разрабатывают схемы лечения болезней, но и моделируют лекарства, а также создают полезные продукты.
На заседании Совета по благотворительности ПО «Маяк» подведены итоги открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов Подробнее
17 марта 2021 г в 16.25 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от главного инженера управляющей компании, с сообщением, что на чердаке одного из домов по ул. Гайдара летает хищная птиц Подробнее