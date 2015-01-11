Масленица 2021, и что ещё Городской парк приготовил для озерчан в этом году(видео)

В Год науки и технологий, объявленный в России, Южно-Уральский государственный университет продолжает ряд исследований по большинству приоритетных направлений. Одно из них – «Новая медицина». Ученые ЮУрГУ не только разрабатывают схемы лечения болезней, но и моделируют лекарства, а также создают полезные продукты.



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