Южноуральский участник нацпроекта «Производительность труда» наращивает мощности по выпуску ультратонкого наполнителя из молотого мрамора

Один из ведущих производителей высококачественных минеральных наполнителей и участник национального проекта «Производительность труда» - ООО «РИФ-Микромрамор» – запустил в поселке Джабык Челябинской области вторую очередь завода по изготовлению ультратонкого наполнителя из молотого мрамора для строительных материалов. Плановая мощность производства составляет 100 тысяч тонн в год, сообщает Фонд развития промышленности Челябинской области.«Стройматериалы с использованием ультратонких наполнителей стоят дешевле, так как мрамор в десятки раз экономичнее своего аналога – диоксида титана. Поэтому наши заказчики – производители окон (КВЕ, VEKA, REHAU, ELEX) и строительных панелей («Фордевинд», «Терна-полимер», «Мастер-Пласт», «Пластэк») – активно с нами сотрудничают. Кроме того, снижение стоимости стройматериалов способствует импортозамещению. Сейчас 80% наполнителей из молотого мрамора завозится в Россию из-за рубежа, в основном из Турции и Греции. Мы учитывали это, запуская в 2014-м первую очередь завода мощностью 66 тысяч тонн в год. Теперь, благодаря запуску второй его очереди доля импорта снизится до 50%», - говорит директорООО «РИФ-Микромрамор» Алексей Прохоров.Ультратонкий наполнитель получается путем измельчения высококачественного белого мрамора, который добывается на Еленинском месторождении в Челябинской области. Он нужен для придания белизны, гладкости и прочности лакокрасочным и пластиковым изделиям: трубам, окнам, подоконникам, строительным панелям, напольным покрытиям и т.д. Из-за высокого содержания основного минерала (карбоната кальция) еленинский мрамор лучше отражает ультрафиолет и защищает поверхности от воздействий солнечных лучей.Для создания нового производства предприятие воспользовалось льготным займом Фонда развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) попрограмме «Проекты развития» на сумму 50 млн рублей при общем бюджете проекта более 450 млн рублей. Его реализация позволила организовать 70 высокопроизводительных рабочих мест.«ФРП всегда с готовностью поддерживает тех, кто двигает экономику вперед. Смысл нашей работы и заключается в том, чтобы создавать сильнейшим комфортные условия для развития. С «РИФ-Микромрамор» мы знакомы с того момента, как предприятие получило первый льготный заём. Сотрудничаем мы и еще по одному важнейшему направлению – это реализация мероприятий нацпроекта «Производительность труда». Наши эксперты подтвердили, что за время участия в нем предприятие добилось серьезных результатов», - отмечает замдиректора ФРП Челябинской области Алексей Титов.ООО «РИФ-Микромрамор» вступило в нацпроект с поддержкой консультантов (самостоятельная форма участия) в августе 2019 года. Благодаря внедрению бережливого производства на линии изготовления микромрамора 1 и 3 время протекания процесса сократилось вдвое – с 24 до 12 часов; запасы незавершенного производства сырья и материалов в потоке уменьшились на 63,1%, с 35 до 15 тонн, а выработка возросла на 85%, с 10 до 18,5 тонн в час на человека. Приобретенные благодаря нацпроекту навыки и опыт оптимизации процессов помогают предприятию в дальнейшем развитии производства.
Источник: ФРП Челябинской области