Камерный театр к профессиональному празднику подготовил выставку визуального шока и читку со зрителями

Камерный театр Челябинска отметит профессиональный праздник 27 марта вместе со своими поклонниками. В честь Дня театра желающие могут попробовать себя в роли артистов, пройти кастинг и поучаствовать в читке пьес, сообщает пресс-служба театра. Праздничный проект «Театр за день» предполагает создание сразу нескольких мини-эскизов пьес. Небольшие миниатюры, отражающие время и человека, созданы современными авторами.Предварительно желающие должны пройти кастинг – прочитать со сцены отрывок любого произведения. После этого к работе над текстами приступит профессиональный режиссер Олег Хапов
. Зрители, прошедшие кастинг, увидят театр с другой стороны, смогут познакомиться с театральной кухней, почувствовать себя артистами.«В первую очередь мы рассчитываем на членов Камерного клуба, который был создан пару лет назад, но затем из-за пандемии его деятельность прекратилась. Мы надеемся возродить эту традицию постоянных встреч и мероприятий. Но в то же время приветствуем на кастинге всех, у кого есть желание попробовать свои силы в творчестве и выйти на сцену», - прокомментировал директор Камерного театра Илья Коломейский
.Актерский кастинг пройдет в понедельник, 22 марта, с 17:00 и до последнего желающего в Доме актера (ул. Цвиллинга,15, 2 этаж).В этот же день и в это же время в театральной галерее состоится открытие новой выставки «Маски». Публике представят работы современного художника Дмитрия Пичуева
.Экспозиция объединила три серии работ – «Видеть», в которую вошли 12 работ, «Неожиданные вещи» из 9 картин и «Маски» – самая объемная серия, состоящая из 16 работ. Каждая серия поднимает определенные проблемы современного общества, которые соединяясь на этой выставке в единый нарратив, показывают нам лицо этого самого общества.В этом отношении серия «Маски» — самая свежая и самая накачанная эстетикой визуального шока. Художник ставит зрителя лицом к лицу с проблемой, которая уже настолько укоренилась в нас самих, что мы перестали считать ее какой-то аномалией. В этой серии Дмитрий Пичуев говорит о том, что то, что мы чувствуем, и то, что мы показываем своим лицом окружению, порой абсолютно разные вещи…
Источник: Челябинский Камерный театр