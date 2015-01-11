2021-03-20YEKT09:00:00 | Новости Городские новости В Озерске убирают снег с крыш домов После обильного снегопада на Южном Урале возникла опасность схода снежных масс с крыш домов. Ситуацию усугубляет плюсовая температура воздуха.

В Миньяре (Ашинский район) вчера произошёл несчастный случай. На улице Центральной с крыши дома произошел сход снега, в результате чего пострадала 45-летняя жительница города.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам муниципальных образований незамедлительно проработать с управляющими компаниями и подведомственными учреждениями вопрос очистки крыш жилых домов и социальных учреждений от снега и льда.

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков распорядился о немедленной очистке от снега крыш зданий.

-Руководители управляющих организаций в установленное время докладывают об итогах работы по очистке заместителю начальника управления жилищно-коммунального хозяйства. В свою очередь, она докладывает мне, в Государственную жилищную инспекцию и Единую диспетчерскую службу. На утро 20 марта очищена 21 кровля. Следующий отчет ждем к 17:00, - говорит первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Таким образом, на сегодняшний день управляющие компании в Озерске проводят работу по очистке крыш от снежных масс с соблюдением техники безопасности.

В свою очередь, власти просят жителей округа быть осторожными и предусмотрительными при выходе на улицу.

Памятка при опасности схода снега с крыш зданий.

При движении по улицам держитесь подальше от домов.

Обращайте внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше 3 метров.

Внимательней следите за детьми во время прогулки. Они могут ненароком играть именно там, где существует опасность схода снежных масс.

Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

Не ставьте автомобили близко к дому.



Информация предоставлена: В Миньяре (Ашинский район) вчера произошёл несчастный случай. На улице Центральной с крыши дома произошел сход снега, в результате чего пострадала 45-летняя жительница города.Губернатор Челябинской областипоставил задачу главам муниципальных образований незамедлительно проработать с управляющими компаниями и подведомственными учреждениями вопрос очистки крыш жилых домов и социальных учреждений от снега и льда.Глава Озерского городского округараспорядился о немедленной очистке от снега крыш зданий., - говорит первый заместитель главы округаТаким образом, на сегодняшний день управляющие компании в Озерске проводят работу по очистке крыш от снежных масс с соблюдением техники безопасности.В свою очередь, власти просят жителей округа быть осторожными и предусмотрительными при выходе на улицу.При движении по улицам держитесь подальше от домов.Обращайте внимание на козырьки зданий. Чаще всего сосульки образуются над водостоками, поэтому эти места фасадов домов бывают особенно опасны, их необходимо обходить стороной, желательно на расстоянии не меньше 3 метров.Внимательней следите за детьми во время прогулки. Они могут ненароком играть именно там, где существует опасность схода снежных масс.Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум - нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.Не ставьте автомобили близко к дому.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-20YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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