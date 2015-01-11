2021-03-22YEKT06:00:00 | Губерния Победителем конкурса «Учитель будущего» стала команда педагогов из Копейска Источник: АНО «Россия – страна возможностей»









В Санкт-Петербурге завершился финал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». 30 команд педагогов стали победителями, в том числе представители Копейска Челябинской области. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.«Прошедшие дни показали, что все финалисты – настоящие профессионалы своего дела. Победители, а это 30 команд, представляют 19 регионов России и все федеральные округа, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Большинство успешно преодолевших финальный рубеж – из ЦФО (9), еще 6 – из УФО. По 4 – представители Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, и по одной – Сибирского, Дальневосточного и Южного федеральных округов. А вот среди регионов безусловным лидером по числу победителей стала Свердловская область, где все четыре команды финалистов одержали победу».На торжественной церемонии награждения был зачитан приветственный адрес участникам и организаторам финала профессионального конкурса «Учитель будущего» от заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой.«Уважаемые учителя, эксперты и гости финала профессионального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня в ваших силах сделать все возможное, чтобы Россия в течение ближайших нескольких лет вошла в число мировых лидеров по качеству общего образования. Многое вами уже сделано, и участие в финале конкурса это подтверждает, ведь именно в профессиональных проектах проявляется весь масштаб и многогранность вашего педагогического мастерства. Более того, конкурс «Учитель будущего» дает возможность присоединиться к сообществу профессионалов, способных найти лучшие решения и внедрить инновационные модели преподавания для современных российских школ, – говорится в приветствии Татьяны Голиковой. – Ваш профессиональный труд служит высокой цели – воспитанию будущих поколений граждан России, ведь педагог играет важную роль в становлении личности ребенка. Учитель не просто сопровождает ребенка, он направляет его, поддерживает, помогает увидеть и раскрыть его потенциал. Настоящий учитель способен привить ребенку такие ценности, как честность, порядочность, ответственность и трудолюбие. Желаю вам, дорогие учителя, в сплоченной командной работе раскрыть свои лучшие профессиональные стороны. Удачи вам! Вы уже в финале, а значит, вы все победители!»В число победителей вошла команда из Челябинской области, представляющая МОУ «СОШ № 7» города Копейска (Саратовкина Оксана Николаевна, Демова Юлия Викторовна, Рюб Виктория Юрьевна).Виктория Рюб рассказала, что ценность командной работы приобрела для нее большее значение, и порекомендовала участвовать в конкурсе не просто с коллегами по работе, а со своей командой.«Конкурс «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл для меня эффективность и производительность командной работы, новые пути развития, – поделилась Юлия Демова. – А тем, кто еще только думает, принимать ли участие в конкурсе «Учитель будущего», хочу сказать – ничего не бойтесь! Если вы команда, вам всё по плечу!»В первый день после церемонии открытия финалисты посетили конференцию с губернатором Кировской области, председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование» Игорем Васильевым. Участники обсудили проблему дефицита педагогических кадров, поговорили об инструментах привлечения молодежи в профессию и подискутировали о будущем учительской специальности. В этот же день перед участниками с вводной лекцией выступила Директор института педагогики СПбГУ, профессор, д.п.н, член-корреспондент РАО Елена Казакова.Во второй и третий дни финала учителя провели междисциплинарные открытые уроки в ведущих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Каждая команда педагогов продемонстрировала умение выходить за рамки академического формата урока и создавать яркие межпредметные связи, позволяющие ученикам усвоить материал комплексно. В эти же дни параллельно команды финалистов представляли в формате открытой конференции свои методические проекты и разработки в сфере школьного образования.В рамках деловой программы конкурса состоялся круглый стол на тему: «Может ли школа с традициями стать школой для учителей будущего?» с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова. Круглый стол прошел в формате открытого диалога между экспертами и учителями. Предметом обсуждения стали компетенции педагога, то, каким видят «учитель будущего» ученики, родители, школа, государство. Отдельно были затронуты темы цифровизации образования и роли педагогической команды в формировании новых трендов в педагогике.Еще один день конкурсных испытаний прошел в формате «Проектирование воспитательного мероприятия» на десяти разных площадках Санкт-Петербурга, среди них – Музей Российских железных дорог, Дом молодежи «Квадрат», Русский музей, Академия талантов и Университет ИТМО. Уникальность этого конкурсного дня заключалась в том, что оценка профессиональных навыков педагогов происходила «в моменте». После жеребьевки и распределения, финалистам предстояло уже на месте за короткое время творчески осмыслить ресурсы площадки, предложить формат мероприятия для учеников конкретного возраста, интегрировать свои предметы и защитить как методический проект. Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».







Источник: АНО «Россия – страна возможностей»В Санкт-Петербурге завершился финал профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». 30 команд педагогов стали победителями, в том числе представители Копейска Челябинской области. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.«Прошедшие дни показали, что все финалисты – настоящие профессионалы своего дела. Победители, а это 30 команд, представляют 19 регионов России и все федеральные округа, – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей». – Большинство успешно преодолевших финальный рубеж – из ЦФО (9), еще 6 – из УФО. По 4 – представители Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, и по одной – Сибирского, Дальневосточного и Южного федеральных округов. А вот среди регионов безусловным лидером по числу победителей стала Свердловская область, где все четыре команды финалистов одержали победу».На торжественной церемонии награждения был зачитан приветственный адрес участникам и организаторам финала профессионального конкурса «Учитель будущего» от заместителя председателя правительства Российской Федерации.«Уважаемые учителя, эксперты и гости финала профессионального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня в ваших силах сделать все возможное, чтобы Россия в течение ближайших нескольких лет вошла в число мировых лидеров по качеству общего образования. Многое вами уже сделано, и участие в финале конкурса это подтверждает, ведь именно в профессиональных проектах проявляется весь масштаб и многогранность вашего педагогического мастерства. Более того, конкурс «Учитель будущего» дает возможность присоединиться к сообществу профессионалов, способных найти лучшие решения и внедрить инновационные модели преподавания для современных российских школ, – говорится в приветствии. – Ваш профессиональный труд служит высокой цели – воспитанию будущих поколений граждан России, ведь педагог играет важную роль в становлении личности ребенка. Учитель не просто сопровождает ребенка, он направляет его, поддерживает, помогает увидеть и раскрыть его потенциал. Настоящий учитель способен привить ребенку такие ценности, как честность, порядочность, ответственность и трудолюбие. Желаю вам, дорогие учителя, в сплоченной командной работе раскрыть свои лучшие профессиональные стороны. Удачи вам! Вы уже в финале, а значит, вы все победители!»В число победителей вошла команда из Челябинской области, представляющая МОУ «СОШ № 7» города Копейска (Саратовкина Оксана Николаевна, Демова Юлия Викторовна, Рюб Виктория Юрьевна).рассказала, что ценность командной работы приобрела для нее большее значение, и порекомендовала участвовать в конкурсе не просто с коллегами по работе, а со своей командой.«Конкурс «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыл для меня эффективность и производительность командной работы, новые пути развития, – поделилась. – А тем, кто еще только думает, принимать ли участие в конкурсе «Учитель будущего», хочу сказать – ничего не бойтесь! Если вы команда, вам всё по плечу!»В первый день после церемонии открытия финалисты посетили конференцию с губернатором Кировской области, председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Образование». Участники обсудили проблему дефицита педагогических кадров, поговорили об инструментах привлечения молодежи в профессию и подискутировали о будущем учительской специальности. В этот же день перед участниками с вводной лекцией выступила Директор института педагогики СПбГУ, профессор, д.п.н, член-корреспондент РАО.Во второй и третий дни финала учителя провели междисциплинарные открытые уроки в ведущих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Каждая команда педагогов продемонстрировала умение выходить за рамки академического формата урока и создавать яркие межпредметные связи, позволяющие ученикам усвоить материал комплексно. В эти же дни параллельно команды финалистов представляли в формате открытой конференции свои методические проекты и разработки в сфере школьного образования.В рамках деловой программы конкурса состоялся круглый стол на тему: «Может ли школа с традициями стать школой для учителей будущего?» с участием министра просвещения Российской ФедерацииКруглый стол прошел в формате открытого диалога между экспертами и учителямиПредметом обсуждения стали компетенции педагога, то, каким видят «учитель будущего» ученики, родители, школа, государство. Отдельно были затронуты темы цифровизации образования и роли педагогической команды в формировании новых трендов в педагогике.Еще один день конкурсных испытаний прошел в формате «Проектирование воспитательного мероприятия» на десяти разных площадках Санкт-Петербурга, среди них – Музей Российских железных дорог, Дом молодежи «Квадрат», Русский музей, Академия талантов и Университет ИТМО. Уникальность этого конкурсного дня заключалась в том, что оценка профессиональных навыков педагогов происходила «в моменте». После жеребьевки и распределения, финалистам предстояло уже на месте за короткое время творчески осмыслить ресурсы площадки, предложить формат мероприятия для учеников конкретного возраста, интегрировать свои предметы и защитить как методический проект. Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Источник: АНО «Россия – страна возможностей» AzAzA 2021-03-22YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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