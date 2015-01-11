Посетить древний Аркаим и поправить здоровье в южноуральских санаториях со скидкой: в России запущен третий этап «туристического кешбэка»

Около 20 туроператоров предлагают отдых в Челябинской области в рамках программы «туристического кешбэка», запущенной в третий раз 18 марта 2021 года. Погреться в термальных источниках, познакомиться со Страной городов, отдохнуть в здравницах – таковы основные предложения для туристов, сообщает Агентство международного сотрудничества Челябинской области.Напомним, в рамках программы приобрести турпутевку или забронировать номер в отеле/санатории можно до 15 июня, а отправиться в путешествие по стране – до 30 июня. Оплатить поездку необходимо по карте «Мир»: через несколько дней на нее вернется кешбэк в размере 20% от стоимости путевки (но не более 20 тысяч рублей).Полноценное знакомство с южноуральскими красотами предлагает турбюро «Спутник». Это туры «Горы, озера, металл», «Удиви всех, выбери Челябинск», «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!». Они включают посещение как популярных достопримечательностей, так и пока малоизвестных (утес Аргус в Кусе и разломы в поселке Магнитке).Посетить музей-заповедник «Аркаим» в рамках межрегионального маршрута из Башкирии предлагают «Нисса-Тур», клуб «Странник» и другие туроператоры. Гостей ждут экскурсии по древнему поселению, посещение музея природы и человека, подъем на гору Шаманку.Еще один межрегиональный маршрут, объединяющий Свердловскую, Челябинскую, Оренбургскую области и республику Башкортостан, называется «Сказы земли Уральской». За 10 дней туристы посетят достопримечательности четырех регионов Урала, в том числе города Миасс (музей Ильменского заповедника), Златоуст (нацпарк «Таганай» и «АиРовка»), Магнитогорск (промэкскурсия на ММК).К программе кешбэка подключился санаторий «Карагайский бор»: туристы могут самостоятельно забронировать себе отдых в здравнице. Другие курорты Челябинской области – «Жемчужина Урала», «Урал», «Дальняя дача», «Кисегач», «Утес», «Увильды» – доступны на сайтах туроператоров «Здравкурорт», «Uva-tour», «Sanatorix», челябинского туроператора «Уральские сказы».26 отелей и гостиниц Челябинской области также предлагают самостоятельное размещение. Среди них, например, гостиница «Бельмонт» 3* в Златоусте. В ней располагается известный ресторан уральской кухни «Счастливый кузюк», в котором можно попробовать жаркое из косули, закуску из заячьих почек, калью в горшочке и нежнейший черемуховый сметанник. Еще один участник программы кешбэка – «Термы Александрия» из Еткульского района – готов предложить разнообразные spa-программы своим гостям.Все подробности программы кешбэка на сайте мирпутешествий.рф. Посмотреть туры, отели, санатории можно в разделе «Партнеры», выбрав на вкладке Челябинскую область.