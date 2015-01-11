Озёрск потряс московскую актрису

Целый год все мы практически отказывали себе в путешествиях, развлечениях, мечтая о мероприятиях, концертах и выступлениях. В 2021-м году вместе с весной в Озёрске всё больше и больше оживает и культурная жизнь.

В минувшую пятницу город посетила актриса театра и кино, ученица великого Олега Табакова Ксения Лаврова-Глинка!

Скажу честно: я давно не посещала театр «Наш дом», не испытывала, так сказать, культурный шок, не рукоплескала актёрам. Покончив с простудами (теперь даже обычные насморк и кашель вызывают у окружающих большие вопросы), я решила срочно исправить создавшуюся ситуацию и…пошла в театр.

И как же я рада, что после такого длительного перерыва я попала на выступление красивой, талантливой и невероятно женственной гостьи из Москвы.

Ксения Лаврова-Глинка В 1998 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Олега Табакова). По окончании школы-студии была приглашена в театр «Et Cetera». Помимо ролей в театре «Et Cetera» в 2001 году актриса была приглашена в МХТ им. А. П. Чехова, где сыграла в спектакле «№ 13» (Джейн). В 2005 году была принята в труппу Московского художественного театра им. Чехова.

Известна своими ролями в сериалах «Молодёжка», «Склифосовский», в фильмах «Папа», «Призрак» и др.

Выйдя к зрителям, Ксения поведала, в каком восторге она находится от озёрского театра. Ухоженный, величественный, с отличными сценой и залом он оставил неизгладимое впечатление. Ведь и сама актриса родом из маленького города Кимры Тверской области. В местном театре всю жизнь служил папа Ксении, что не могло не наложить отпечаток на выбор будущей профессии.

С каким интересом слушала озёрская публика воспоминания актрисы о великом учителе, актёре, режиссёре Олеге Табакове! Он был строгим учителем, но очень щедрым по отношению к своим «малышам», как он называл студентов. В непростые постсоветские годы он не давал голодать студентам, обеспечивая их творожными сырками, сосисками и хлебом. Кстати, такое сытое, но чрезвычайно несбалансированное меню не могло не сказаться на фигуре будущей актрисы. Олег Павлович вызвал молоденькую девушку к себе и сказал, что артист обязан заботиться о своей «оболочке». За 2 месяца каникул упорной Ксении удалось скинуть лишние килограммы, и с тех пор она старается держать себя в форме. И это при том, что московская гостья трижды мама! А младшему сыночку всего 3 года!

Свой творческий вечер актриса украсила песнями и стихами! Композиции Аллы Пугачёвой. Любимый Маяковский, мастерски прочитанные Блок, Цветаева.

Уже после того, как зрители покинули зал, артистку окружили журналисты.

На вопрос, как же все успевать в современном мире: быть внимательной мамой, играть в театре, сниматься в кино и сериалах, и при этом быть ухоженной и стройной, Ксения ответила, что если любишь то, чем занимаешься - не устаёшь. Но важна и поддержка семьи! Тогда ничего не страшно и всё успеваешь!

Немаловажный вопрос: как 2020 год сказался на творческой составляющей? Сейчас потихоньку-помаленьку театры стали открывать свои двери для ограниченного круга почитателей. Но этому предшествовали месяцы «простоя». Оказалось, что Ксения отлично готовит и наконец-таки, во время пандемии, она и единомышленники запустили свой кулинарный канал на Youtube «Бокалаврия».

Напоследок Ксения Лаврова Глинка пожелала озерчанам здоровья, а также беречь театр… ходить в театр, ведь здесь можно испытать, порой, самые яркие эмоции!

Уже после того, как актриса покинула Озёрск, она напишет в своём Инстаграме: «Я в полном потрясении..маленький живописный городок в уральских лесах, окруженный, это понятно из названия города, озёрами…

Но главное, люди. Зрители.

Красивые и интеллигентные люди, за время концерта ни разу не заглянувшие в телефон.

Ни одного звонка телефона! Ни одного!

Сколько раз перед началом спектакля мы просим выключить мобильные телефоны, но не до каждого это доходит и, действительно, звонки мешают всем и в зале, и на сцене.

А заслуга, несомненно, в том, что в городе есть театр. И зрители театральные, тонко чувствующие и понимающие.

Озёрск где-то напомнил мне мои родные Кимры с маленьким театром, в котором всю жизнь проработал мой отец, не переставая приучать зрителей к великой литературе, поэзии, музыке, воспитывая в них вкус, такт и душу!

Озёрские зрители, вы прекрасны!

Так держать!»

Фото Владимира Оськина

Материал подготовила Александра Лебедева