Отмена больничных 65+ в Челябинской области: как ковидный год повлияет на размер пенсий и продолжительность отпусков

Тысячи челябинцев старше 65 лет почти год просидели на «ковидных» больничных. С этой недели они должны пойти на работу, так как больничные больше не продлевают.

«В Челябинской области 57 тысяч работающих пенсионеров, на изоляции в последнее время находились четыре тысячи человек. Мы вели активную информационную кампанию, призывая их вакцинироваться и жить полноценной жизнью. Больше режим для людей 65+ продлеваться не будет»,

— предупреждала заранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Но на работу рвутся не все. Кто-то уже написал заявление об увольнение, другие — думают. И у всех есть вопросы по трудовому праву. Мы задали их экспертам профильных ведомств — Трудовой инспекции, ПФР и ФСС.

«Хочу уволится. Нужно ли отрабатывать две недели?»

Это зависит от ситуации.

Если пенсионер увольняется в первый раз, он имеет полное право уйти без отработки. В этом случае работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении. А в самом документе обязательно нужно прописать фразу: «в связи с выходом на пенсию».

Если пенсионер увольняется не в первый раз, по закону положено отрабатывать две недели. В заявлении в этом случае следует написать об уходе «по собственному желанию». Впрочем, и в этом случае при желании начальник может отпустить человека без отработки.

«Остаюсь работать. Пересчитают ли пенсию за ковидный год?»

Перерасчет, как обычно, проведут в августе. Размер прибавки у каждого будет свой. И зависит он исключительно от размера зарплаты в 2020 году и от суммы уплаченных работодателем страховых взносов.

Выплаты по больничным при перерасчете учитываться не будут. Это значит, прибавка за прошлый год в большинстве случаев окажется меньше.

«Ухожу. Когда ждать индексацию пенсии?»

Если уволиться в марте, пенсию проиндексируют уже в апреле. Правда, доплата поступит не сразу, а только через четыре месяца.

В апреле, мае, июне пенсионер получит привычную для себя сумму. А уже в июле ему выплатят повышенное пособие и дополнительно к нему — прибавку за апрель, май и июнь. Далее индексация пенсии будет идти наравне с пенсионерами, которые не работают.

«Положен ли отпуск за ковидный год?»

Да, длительный больничный дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, если при этом за человеком сохранялось место работы.

«Какие выплаты повлияют на размер отпускных?»

Долгий больничный не повлияет на размер отпускных. Порядок расчета остался прежним: бухгалтер определяет средний заработок человека и умножает его на количество отпускных дней. При этом дни на больничном и больничные выплаты в расчет не берутся.

«Вышел на работу и заболел. Как рассчитают свежий больничный?»

Размер больничного зависит от среднего заработка за два календарных года, которые предшествовали болезни. То есть, если вы заболеете в 2021 году, то больничный вам будут рассчитывать из доходов за 2019 и 2020 годы.

Так как с «ковидных» больничных не платились налоги, их не будут учитывать в общей сумме дохода. И за новый больничный вы получите на руки гораздо меньшую сумму.

«В случае выхода на новый больничный расчет дневного заработка определяется путем деления суммы всех выплат в 2019 и 2020 году, за исключением карантинных больничных, на 730 дней», — говорят в ФСС.

Если у вас остались вопросы, звоните по телефонам горячих линий:

— Трудовая инспекция Челябинской области: 8-912-800-34-65;

— отделение ПФР по Челябинской области: 8 (351) 282-28-28;

— Челябинское отделение Фонда социального страхования, телефон по вопросам прямых выплат: 8 (351) 214-20-40.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/otmena-bolnichnykh-65-v-chelyabinskoy-oblasti-kak-kovidnyy-god-povliyaet-na-razmer-pensiy-i-prodolzh/