Благоустройство сквера в Новогорном начнется в этом году

- С годами наш сквер становился все более запущенным, - говорит жительница поселка Галина Корниенко. - В 2004 году, к юбилею ТЭЦ, был предпринят последний, как оказалось, рывок по благоустройству. Мы очень рады, что это место преобразится в этом году, хочется надеяться и верить, что наш сквер будет реконструирован как пространство для отдыха, прогулок с детьми. Что наши старички смогут посидеть и пообщаться в чистом, ухоженном месте, которое когда-то строилось на их глазах.
Жители Новогорного высказали желание о благоустройстве сквера во время проведения рейтингового голосования. На основании первого голосования была разработана проектно-сметная документация, а во время голосования на 2021 год объект вошел в число лидеров, и в этом году начнутся работы по благоустройству.
- Подрядчик определен, начало работ запланировано на июнь 2021 года, - комментирует первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.
По задумке авторов проекта, обновление территории пройдет в границах ранее существующего сквера. Планируется обустройство пешеходной зоны, установка скамеек и урн, газонного ограждения, оформление клумб. В сквере установят наружное освещение с декоративными опорами. По проекту дополнительно высадят деревья и кустарники. Самый важный элемент – фонтан – также будет восстановлен.
Справочно. История сквера у Дома культуры «Энергетик», ул. Театральная.
История образования сквера неразрывно связана с датой строительства и сдачи Дома культуры в поселке Новогорный. Изначально в проекте по строительству была заложена одна общая площадка. Строительство ДК началось в мае 1952 года. Клуб строился медленно отчасти из-за отсутствия в полном объёме технической документации и графика строительства. В итоге ДК был сдан к 1 мая 1957 года. Перед Домом культуры позже был установлен памятник Ленину в окружении елочек. А еще примерно через полгода был разбит сквер с фонтаном, который на долгие годы стал востребованным местом отдыха для жителей поселка.
Напомним, с 26 апреля по 31 мая пройдет голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. Электронное голосование пройдёт на платформе https://74.gorodsreda.ru/ . Это новая площадка, разработанная Минстроем РФ совместно АНО «Диалог Регионы». На ней в онлайн-режиме жители всех 43 муниципалитетов Челябинской области выберут объекты для благоустройства. Сделать свой выбор смогут все граждане в возрасте от 14 лет.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа