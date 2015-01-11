На базе ЧелГУ пройдет международный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+»

27 и 28 марта на базе Челябинского государственного университета в онлайн-формате пройдет международный конкурс детских и молодежных СМИ «ЮнГа+». Участниками станут начинающие журналисты, блогеры, фотографы, видеографы и SMM-специалисты. К трансляции может подключиться любой желающий. Программа конкурса рассчитана на учеников 1–11 классов, ссузов и их руководителей, но будет полезна и состоявшимся работникам медиаиндустрии.«Мы получили 1 560 индивидуальных заявок, 278 редакций из России, Белоруссии, Украины и Казахстана зарегистрировались. Конкурс будет полезен всем журналистам. Прежде всего начинающим, чтобы понять какие-то аспекты медиасферы и познакомиться с новыми спикерами, форматами, тенденциями. Интересно и полезно будет и опытным журналистам, потому что медиасфера каждый год терпит большие изменения. О них мы тоже поговорим. Помимо молодых участников, «ЮнГа» будет полезна и для руководителей детских СМИ, потому что любые подобные мероприятия как глоток новых знаний. А в нашем случае это еще и обратная связь: руководители могут посмотреть оценки своих подопечных», – рассказала руководитель конкурса «ЮнГа+» Светлана Панюкова.Программа конкурса включает в себя мастер-классы, брифинг, онлайн-экскурссии по действующим СМИ, интеллектуальную викторину и круглый стол. На брифинге участники вместе с известными региональными медиаспециалистами обсудят, как пандемия коронавируса повлияла на медиа и перспективы развития современных СМИ. Редактор федерального информационного портала Life.ru Наталья Хомякова расскажет о социальных расследованиях. Еще серию мастер-классов проведут региональные спикеры из разных сфер медиа. С подробной программой конкурса можно ознакомиться в группе конкурса ВКонтакте или Инстаграм-аккаунте.Добавим, международный конкурс детских и юношеских СМИ «ЮнГа+» пройдет в одиннадцатый раз на базе ЧелГУ, организаторами выступят преподаватели и студенты факультета журналистики.