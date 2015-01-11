» Южноуральцы могут принять участие в бесплатной программе «Фабрика самозанятых «Мое дело»

Центр «Мой бизнес» Челябинской области предоставляет возможность всем желающим зарегистрироваться в качестве самозанятого и освоить одну из 20 высокооплачиваемых профессий. Для того чтобы принять участие в акселерационной программе, необходимо зарегистрироваться на сайте самозанятые74.рф, сообщает центр «Мой бизнес». Организаторы обучения предоставляют широкий выбор специальностей: от smm-менеджера до мастера по ремонту холодильников или стиральных машин. Условно программу «Фабрика самозанятых «Мое дело» можно разделить на несколько блоков: сначала участники узнают все тонкости и нюансы нового налогового режима, затем выберут одну из 20 профессий, а после пройдут обучающий курс. Стоит отметить, что предусмотрена как теоретическая, так и практическая часть.«В прошлом году мы уже проводили такую программу, в рамках которой можно было обучиться beauty-профессиям. В проекте приняли участие 150 человек. В этом году мы усовершенствовали курс: расширили список профессий, подготовили более углубленные знания по режиму самозанятости. Поэтому ждем ваши заявки», – прокомментировала Ольга Третьякова, контент-директор центра «Мой бизнес» Челябинской области.На сегодняшний день самозанятые граждане могут воспользоваться всеми инструментами государственной поддержки, что и предприниматели: финансовой, имущественной, образовательной, консультационной и т.д. Узнать подробно о них можно на официальном сайте центра «Мой бизнес» Челябинской области, по единому телефону 8-800-350-24-74 или на очной консультации по следующим адресам:г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж);г. Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж);г. Златоуст, пр. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж);г. Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж).Работа центра «Мой бизнес» («Территории Бизнеса») осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».