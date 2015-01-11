2021-03-24YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Воспитатель – это призвание! 23 марта озерские депутаты Василий Сметанин и Ольга Юминова поздравили с юбилеем заведующего детским садом №15 Ирину Шелухину. Ирина Петровна в этом году отмечает замечательную красивую дату 70 лет со дня рождения, но не менее впечатляет и её профессиональный стаж. Озерскому дошкольному образованию эта прекрасная женщина посвятила более 50 лет.

Детский сад «Семицветик» открылся 9 июля 2001 года, в этот день сюда пришли первые дошколята. Многие родители, а теперь уже и взрослые воспитанники знают, что Ирина Петровна Шелухина работает здесь непросто со дня открытия учреждения, а с момента начала строительства здания, чтобы «Семицветик» получился именно таким, каким его сейчас все знают и любят, ей пришлось внести в типовой проект 200 предложений.

Коллектив детского сада под руководством Ирины Шелухиной в 2005 году стал победителем конкурса «Лучший детский сад» в Челябинской области, а в 2008, 2009 и 2017 годах становился лучшим в России. В настоящее время он включён во Всероссийский эксперимент «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».

– В этот замечательный день разрешите вам пожелать благополучия, всего самого позитивного, чтобы вы всегда улыбались и были здоровы, – поздравил Ирину Петровну с круглой датой депутат фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Василий Сметанин.

Здоровья и благополучия имениннице пожелала также коллега Василия Сметанна по депутатскому корпусу Ольга Юминова. Она подчеркнула, что её дети воспитывались в детском саду «Семицветик», и она с благодарностью вспоминает ту теплоту и заботу, которой они были окружены:

– Руководить детским садом - это подвиг и труд. Вы посвятили себя этой нелёгкой работе и со своим коллективом создали атмосферу настоящей радости и сказки для детей, за что вам огромное спасибо.

Профессиональный стаж Ирины Петровны Шелухиной – почти 53 года, в озерское дошкольное образование она пришла в 1968 году. Вакансий воспитателя не было, её взяли в детский сад №40 на время отпуска по уходу за ребёнком одной из сотрудниц. Вспоминая о том, как сложился её профессиональный путь, Ирина Петровна в первую очередь говорит о своих наставниках, коллегах и друзьях:

– Я так старалась, очень хотела понравиться детям и родителям, к счастью, у меня всё получилось. В этом детском саду под руководством Егоровой Светланы Брониславовны я проработала воспитателем более 10 лет, это был первый мой руководитель.

В 1989 году она стала руководителем детского сада №30, на эту должность её выбрал коллектив. Она с гордостью говорит о том, что это было не просто назначение, а решение трудового коллектива. В 2000 году Ирина Петровна начала свою работу в должности руководителя будущего детского сада в новом микрорайоне «Заозёрный». За два десятка лет работы вокруг неё сложился крепкий коллектив единомышленников:

– Часть коллектива вместе со мной пришли из детского сада №30, часть коллектива – из детского сада №58 пришли следом за Татьяной Алексеевной Гринёвой. У нас сформировался дружный коллектив, мы как одна семья. Мне нравиться моя профессия, она самая лучшая и самая мирная.

На вопрос о том, как Ирине Петровне удаётся идти в ногу со временем, она отвечает, что никогда не боялась учиться:

– Когда мне в какой-то момент не хватило знаний, я поступила ещё и в Московский педагогический институт. В результате курсовой проект вылился в программу развития по дифференцированному подходу к воспитанию детей старшего дошкольного возраста. Работа под названием «Мальчики и девочки» была опубликована в издательстве «Сфера». Сейчас по этой программе работают мои коллеги не только в округе, но и по всей стране.

В 2010 году Ирина Петровна окончила Уральскую академию государственной службы. Своим опытом она охотно делится с коллегами, в течение 5 лет она возглавляла методическое объединение заведующих дошкольных учреждений. Кроме того, у неё всегда много идей и новых планов. Один из них – это инициативный проект, в рамках которого на участках для прогулок «Семицветика» могут появиться современные игровые комплексы и малые формы.



Информация предоставлена: Детский сад «Семицветик»открылся 9 июля 2001 года, в этот день сюда пришли первые дошколята. Многие родители, а теперь уже и взрослые воспитанники знают, чтоработает здесь непросто со дня открытия учреждения, а с момента начала строительства здания, чтобы «Семицветик» получился именно таким, каким его сейчас все знают и любят, ей пришлось внести в типовой проект 200 предложений.Коллектив детского сада под руководством Ирины Шелухиной в 2005 году стал победителем конкурса «Лучший детский сад» в Челябинской области, а в 2008, 2009 и 2017 годах становился лучшим в России. В настоящее время он включён во Всероссийский эксперимент «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров».– поздравил Ирину Петровну с круглой датой депутат фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округаЗдоровья и благополучия имениннице пожелала также коллега Василия Сметанна по депутатскому корпусуОна подчеркнула, что её дети воспитывались в детском саду «Семицветик», и она с благодарностью вспоминает ту теплоту и заботу, которой они были окружены:Профессиональный стаж Ирины Петровны Шелухиной – почти 53 года, в озерское дошкольное образование она пришла в 1968 году. Вакансий воспитателя не было, её взяли в детский сад №40 на время отпуска по уходу за ребёнком одной из сотрудниц. Вспоминая о том, как сложился её профессиональный путь,в первую очередь говорит о своих наставниках, коллегах и друзьях:В 1989 году она стала руководителем детского сада №30, на эту должность её выбрал коллектив. Она с гордостью говорит о том, что это было не просто назначение, а решение трудового коллектива. В 2000 году Ирина Петровна начала свою работу в должности руководителя будущего детского сада в новом микрорайоне «Заозёрный». За два десятка лет работы вокруг неё сложился крепкий коллектив единомышленников:На вопрос о том, как Ирине Петровне удаётся идти в ногу со временем, она отвечает, что никогда не боялась учиться:В 2010 году Ирина Петровна окончила Уральскую академию государственной службы. Своим опытом она охотно делится с коллегами, в течение 5 лет она возглавляла методическое объединение заведующих дошкольных учреждений. Кроме того, у неё всегда много идей и новых планов. Один из них – это инициативный проект, в рамках которого на участках для прогулок «Семицветика» могут появиться современные игровые комплексы и малые формы.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-24YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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