В конце недели ожидается 3-дневная магнитная буря

В конце марта ожидаются геомагнитные бури, которые продлятся три дня.

По прогнозам Лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН, слабые магнитные бури (до пяти баллов) пройдут с 28 по 30 марта.

В четверг, 25 марта, прогнозируется геомагнитное возмущение до четырех баллов.

Медики утверждают, что магнитные могут негативно отразиться на самочувствии людей, имеющих хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. У метеозависимых людей могут наблюдаться головная боль, скачки артериального давления, сильная утомляемость или повышенная возбудимость.

https://dostup1.ru/society/V-kontse-nedeli-ozhidaetsya-magnitnaya-burya_135472.html