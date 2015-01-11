Виды Южного Урала могут появиться на новой 5-тысячной купюре

Банк России анонсировал выпуск новых банкнот – на них должны появиться достопримечательности всех федеральных округов России.

Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев. Он напомнил, что в течение последних десяти лет банкноты образца 1997 года не модернизировались, поэтому возникла необходимость улучшить их защитный комплекс и усовершенствовать дизайн, повысив его до уровня, реализованного в 200 и 2000-рублевых купюрах.

По словам Алексеева, в 2022 году появятся обновленные сторублевки, в 2023-м – тысячные и пятитысячные, в 2024-м – пятисотрублевые купюры, а в 2025-м – десяти- и пятидесятирублевые.

На них по-прежнему будут изображены российские города, но, по образцу банкноты в две тысячи рублей, их дополнят видами других достопримечательностей соответствующих федеральных округов.

Так, на лицевой стороне сторублевой банкноты сохранится изображение Москвы, на пятидесятирублевой – Санкт-Петербурга, на десятирублевой купюре изобразят Новосибирск, на пятисотенной – Пятигорск, на тысячерублевой – Нижний Новгород, а на банкноте в пять тысяч рублей – Екатеринбург. На оборотных сторонах появятся достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Поэтому не исключено, что на аверсе купюры может появиться изображение Таганая, плотина «Пороги» или Челябинского драмтеатра.

Что касается банкнот нынешнего образца, то, как пояснил Алексеев, они останутся в обороте, но их постепенно перестанут выпускать.

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