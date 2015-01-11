За ложный вызов — административная ответственность!

23 марта 2021 года в 16.27 по линии 112 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок от девочки с сообщением, что напротив дома № 47 по ул. Набережная в озере тонет ее брат. Информация была передана во все службы экстренного реагирования округа. В 16.29 на место происшествия выехали спасатели, медики и полиция. Вызов оказался ложным. По данному случаю проводится проверка.

Напоминаем, что ложный вызов – это административное правонарушение (ст. 19.13 кодекса об административных правонарушениях РФ), наказывается штрафом.

Но, в данной ситуации следует говорить не о том, какое наказание может понести «шутник» в случае ложного вызова, а о том, что люди, нуждающиеся в срочной помощи, не получат ее. Машины заняты, помощь приходит с опозданием. И из-за злой шутки может умереть человек. Задумайтесь над этим!

Уважаемые родители, убедительная просьба объяснить детям недопустимость таких поступков!