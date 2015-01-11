В реестр недвижимости внесены сведения о границах более ста охотничьих угодий Челябинской области

На территории Челябинской области проводятся работы по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах охотничьих угодий. На сегодняшний день в ЕГРН зафиксированы сведения о границах 101 охотничьего угодья региона, пресс-служба Кадастровой палаты по Челябинской области.«Под охотугодьями подразумеваются территории, правовой режим которых позволяет использовать их в целях охотничьего хозяйства. В настоящее время в Государственном охотхозяйственном реестре Челябинской области содержатся сведения о 131 охотничьем угодье, о границах 101 из них внесены сведения в реестр недвижимости. Например, внесены границы таких закрепленных охотничьих угодий, как Медвежья радость (Саткинский муниципальный район), Синеглазовское (Копейский городской округ), Лапташи (Красноармейский муниципальный район) и другие», — комментирует заместитель начальника отдела инфраструктуры пространственных данных Кадастровой палаты по Челябинской области Алтыншаш Умарова.Отметим, что сведения о расположении границ охотничьих угодий можно получить с помощью онлайн-сервиса «Публичная кадастровая карта» (https://pkk5.rosreestr.ru/).