2021-03-25YEKT08:00:00 | Губерния Таганай облюбовали горностаи Источник: НП «Таганай»









По данным завершившегося в феврале зимнего маршрутного учета, численность этих зверьков в национальном парке возросла вдвое, сообщает пресс-служба НП «Таганай».Более 100 горностаев живут сейчас на территории «Таганая»: за год их численность увеличилась в два раза. Кроме того, в ежегодную зимнюю «перепись населения» попали еще 10 видов: белка, волк, рысь, заяц-беляк, куница, лисица, лось, косуля, а также рябчик и глухарь.По сравнению с 2020 годом количество лосей в таганайских лесах не изменилось, их по-прежнему около 300, прежним осталось количество волков – 6. Зато косуль сибирских, которые не попадали в учеты с 2016 года, в этом году «переписчики» насчитали 14. Самыми многочисленными представителями фауны оказались зайцы и белки – около 1800 и 1700 особей.Всего в ходе зимнего маршрутного учета, который проводился с 21 января по 19 февраля, сотрудниками национального парка «Таганай» по 17 постоянным учетным маршрутам пройдено 179 километров. Зимняя «перепись населения» в этом году впервые состоялась и в национальном парке «Зигальга» (находится под управлением НП «Таганай»). Постоянная сеть маршрутов, равномерно покрывающая территорию, была заложена сотрудниками научного отдела в ходе летнего обследования. Общая протяженность первых восьми маршрутов около 80 километров, в дальнейшем сеть будет расширена.Всего было учтено пять видов зверей и два вида боровой дичи. Первые итоги учета показали, что в «Зигальге» обитают более 100 лосей, 250 белок, 200 зайцев, 70 куниц и 6 волков. «Цель маршрутного учета – определение численности животных и плотности населения территории, - отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. – На основе полученных данных мы сделаем выводы, во-первых, о том, кого, сколько и где именно мы охраняем. Во-вторых, эти цифры помогут спланировать биотехнические мероприятия, которые позволят поддерживать (а может быть, и расширять) биоразнообразие».







Источник: НП «Таганай»По данным завершившегося в феврале зимнего маршрутного учета, численность этих зверьков в национальном парке возросла вдвое, сообщает пресс-служба НП «Таганай».Более 100 горностаев живут сейчас на территории «Таганая»: за год их численность увеличилась в два раза. Кроме того, в ежегодную зимнюю «перепись населения» попали еще 10 видов: белка, волк, рысь, заяц-беляк, куница, лисица, лось, косуля, а также рябчик и глухарь.По сравнению с 2020 годом количество лосей в таганайских лесах не изменилось, их по-прежнему около 300, прежним осталось количество волков – 6. Зато косуль сибирских, которые не попадали в учеты с 2016 года, в этом году «переписчики» насчитали 14. Самыми многочисленными представителями фауны оказались зайцы и белки – около 1800 и 1700 особей.Всего в ходе зимнего маршрутного учета, который проводился с 21 января по 19 февраля, сотрудниками национального парка «Таганай» по 17 постоянным учетным маршрутам пройдено 179 километров. Зимняя «перепись населения» в этом году впервые состоялась и в национальном парке «Зигальга» (находится под управлением НП «Таганай»). Постоянная сеть маршрутов, равномерно покрывающая территорию, была заложена сотрудниками научного отдела в ходе летнего обследования. Общая протяженность первых восьми маршрутов около 80 километров, в дальнейшем сеть будет расширена.Всего было учтено пять видов зверей и два вида боровой дичи. Первые итоги учета показали, что в «Зигальге» обитают более 100 лосей, 250 белок, 200 зайцев, 70 куниц и 6 волков. «Цель маршрутного учета – определение численности животных и плотности населения территории, - отметила исполняющая обязанности директора национального парка «Таганай». – На основе полученных данных мы сделаем выводы, во-первых, о том, кого, сколько и где именно мы охраняем. Во-вторых, эти цифры помогут спланировать биотехнические мероприятия, которые позволят поддерживать (а может быть, и расширять) биоразнообразие». Источник: НП «Таганай» AzAzA 2021-03-25YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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