2021-03-25YEKT10:00:00 | Губерния На Южном Урале размер соцвыплаты на приобретение жилья взамен земельного участка стал фиксированным Источник: Дмитрий Куткин









Сегодня на заседании Законодательного Собрания Челябинской области принят закон, которым установлен размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка. Размер выплаты составил 252 тысячи рублей с последующей ежегодной индексацией.До 1 января 2021 года размер компенсационной выплаты рассчитывался, исходя из среднего по региону удельного показателя кадастровой стоимости земель населенных пунктов, и составлял чуть более 251 тыс. рублей. Однако методика проведения государственной кадастровой оценки после 1 января 2021 года была изменена на федеральном уровне, в результате чего расчет выплаты стал невозможен. Сегодня депутатами Законодательного Собрания области был принят закон, который утвердил фиксированный размер выплаты.«На территории Челябинской области действует альтернативная мера социальной поддержки. Взамен предоставления земельного участка многодетные семьи могут получить выплату на приобретение жилого помещения. В целях сохранения сопоставимых размеров мы предусмотрели размер выплаты в твердой сумме 252 тысячи рублей с последующей ежегодной индексацией», — отметила в докладе министр социальных отношений Ирина Буторина.Компенсационная выплата является востребованной мерой социальной поддержки. В 2020 году ее получили 460 многодетных семей. На эти цели было направлено 115 миллионов рублей из областного бюджета. В 2021 году выделено порядка 88 миллионов рублей.Справочно:Право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.Получение выплаты возможно при одновременном соответствии многодетных семей следующим требованиям:- семья состоит в очереди на предоставление земельных участков;- нуждается в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;- проживает на территории Челябинской области более 5 лет.Выплата предоставляется для:1) оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве;2) оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита;3) погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ранее ипотечному жилищному кредиту.Денежные средства перечисляются на счет продавца либо организации, предоставившей заявителю ипотечный кредит. Право на выплату предоставляется многодетной семье однократно.Для рассмотрения вопроса о получении социальной выплаты взамен земельного участка граждане южноуральцы обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства. Источник: Дмитрий КуткинСегодня на заседании Законодательного Собрания Челябинской области принят закон, которым установлен размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения взамен предоставления земельного участка. Размер выплаты составил 252 тысячи рублей с последующей ежегодной индексацией.До 1 января 2021 года размер компенсационной выплаты рассчитывался, исходя из среднего по региону удельного показателя кадастровой стоимости земель населенных пунктов, и составлял чуть более 251 тыс. рублей. Однако методика проведения государственной кадастровой оценки после 1 января 2021 года была изменена на федеральном уровне, в результате чего расчет выплаты стал невозможен. Сегодня депутатами Законодательного Собрания области был принят закон, который утвердил фиксированный размер выплаты.«На территории Челябинской области действует альтернативная мера социальной поддержки. Взамен предоставления земельного участка многодетные семьи могут получить выплату на приобретение жилого помещения. В целях сохранения сопоставимых размеров мы предусмотрели размер выплаты в твердой сумме 252 тысячи рублей с последующей ежегодной индексацией», — отметила в докладе министр социальных отношений.Компенсационная выплата является востребованной мерой социальной поддержки. В 2020 году ее получили 460 многодетных семей. На эти цели было направлено 115 миллионов рублей из областного бюджета. В 2021 году выделено порядка 88 миллионов рублей.Справочно:Право на предоставление социальной выплаты имеют многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.Получение выплаты возможно при одновременном соответствии многодетных семей следующим требованиям:- семья состоит в очереди на предоставление земельных участков;- нуждается в жилых помещениях в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;- проживает на территории Челябинской области более 5 лет.Выплата предоставляется для:1) оплаты обязательств по договору купли-продажи жилого помещения или договору участия в долевом строительстве;2) оплаты первоначального взноса для получения ипотечного жилищного кредита;3) погашения основной суммы долга и уплаты процентов по взятому ранее ипотечному жилищному кредиту.Денежные средства перечисляются на счет продавца либо организации, предоставившей заявителю ипотечный кредит. Право на выплату предоставляется многодетной семье однократно.Для рассмотрения вопроса о получении социальной выплаты взамен земельного участка граждане южноуральцы обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства. AzAzA 2021-03-25YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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