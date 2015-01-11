2021-03-25YEKT12:00:00 | Губерния Эксперты рассказали южноуральцам о возможностях цифровой трансформации образования Источник: Общественная палата Челябинской области









Для чего нужна цифровая образовательная среда, снижает ли цифровизация уровень знаний детей, насколько безопасны цифровые технологии для психологического здоровья ребенка – на эти и другие актуальные вопросы родителей ответили эксперты в рамках вебинара, организованного Общественной палатой Челябинской области.Спикерами выступили первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, председатель Челябинского отделения Российского движения школьников Светлана Буравова, HR-специалист IT-дирекции компании «Интерсвязь» Ксения Айхель, семейный психолог, педагог-психолог, автор онлайн-курса для родителей «В гостях у бизнеса – сказки» (по финансовой грамотности детей), руководитель научно-исследовательских проектов детей Яна Тузова.Как напомнила модератор встречи, член Общественной палаты Челябинской области Елена Сыркина, 1 сентября 2020 года в 14 регионах РФ начался эксперимент, состоящий во внедрении федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в школах. Челябинская область – один из регионов, вошедших в пилотный проект.«Распространение цифровых технологий ведет к качественным изменениям не только в сфере производства, но и затрагивает сферу образования. Сейчас мы можем наблюдать, как меняются цифровые технологии, а мы пытаемся подстроиться под происходящие изменения. С одной стороны, технологии открывают неограниченные возможности для доступа к различным инструментам, материалам, сервисам, а с другой стороны, часть родительского сообщества подозрительно и иногда негативно относится к нововведениям в сфере цифрового образования. Сегодня в рамках вебинара наша задача - понять, что такое цифровая трансформация образования», - пояснила член региональной Общественной палаты.Начав дискуссию, эксперты поспешили успокоить родителей, развеяв миф о переводе обучения из школы в онлайн. По словам Елены Коузовой,эта информация не достоверна и не имеет под собой никаких оснований. Проект «Цифровая образовательная среда» позволяет существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения, при этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах.«Ряд регионов нашей страны в опережающем режиме формирует цифровую образовательную среду, тем самым реализуя полноценное право обучающихся на получение доступного и качественного образования. Те 14 регионов, которые вошли в пилотный проект, будут в более быстром темпе, а именно до 2022 года, подключать все образовательные организации к интернету с определенной скоростью и приобретать необходимое информационно-телекоммуникационное оборудование. Отмечу, что эти изменения касаются только школьной среды. В 2023 и 2024 годах мы планируем уже в полной мере использовать федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды», - сообщила Елена Коузова.По словам первого замминистра, регионам, вошедшим в пилотный проект, дано опережающее право сформировать цифровую образовательную среду при поддержке федерального бюджета. Все остальные субъекты РФ также будут внедрять ЦОС, но в более медленном темпе.Итак, что получат школы, учащиеся и педагоги благодаря цифровой образовательной среде:- доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе;- доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний;- цифровые решения, позволяющие ребенку по каким-либо длительным причинам не имеющему возможности посещать школу (болезнь или иное), быть на связи с классом и учителем во время урока;- интеграцию государственных информационных систем, сервисов и ресурсов с платформой ЦОС;- возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий;- автоматизацию процессов внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами.Отметим, что цифровая трансформация определена в качестве одной из национальных целей развития России до 2030 года и направлена не только на сферу образования.Елена Коузова объяснила, почему сфера образования проходит цифровую трансформацию одной из первых: «Мы готовим кадры и потенциал абсолютно для всех отраслей экономики, мы должны вырастить современных пользователей цифровой среды. Цифровую трансформацию нельзя назвать экспериментом, каких-то сложных изменений нет, мы просто получаем дополнительный материально-технический ресурс для того, чтобы наши школьники работали с использованием современных сервисов и платформ».Также эксперты уделили внимание вопросу обеспечения безопасности вхождения в проект по внедрению ЦОС. Проводится большая работа по защите персональных данных, фильтрации контента и верификации ресурсов, которые используются в образовательном процессе у школьников. Цифровая образовательная среда должна гарантировать психологическую безопасность детей.Светлана Буравова привела положительный пример использования Интернет-ресурсов школьниками: «Школьница из Челябинской области посредством интернета самостоятельно изучила вопрос сбора отработанных батареек. Вместе с родителями ей удалось собрать и отправить на переработку 450 кг батареек. Считаю, цифровая школа дает каждому безграничные возможности: ребенок сам может выбирать для себя источники знаний, то, что ему интересно».Яна Тузова считает, что подобно базовой грамотности человека (умению читать, считать и писать), основы цифровой грамотности необходимо формировать с раннего возраста, а в процессе взросления она должна продолжать развиваться, адаптируясь к условиям меняющегося цифрового мира. Но родители и дети должны понимать, что гаджеты - это лишь дополнение и инструмент для развития, а не сама жизнь.Подводя итоги мероприятия, эксперты пояснили, что те изменения, которые происходят, - это современная реальность. Вне зависимости от желания изменения будут происходить, мир меняется, внедряются новые технологии и детям необходимо развиваться в этих условиях. Родителям же посоветовали быть не сторонними наблюдателями, а встраиваться в процесс цифровой трансформации наравне с детьми, для того чтобы в семье было взаимопонимание и доверительное отношение друг к другу.Запись вебинара - Источник: Общественная палата Челябинской областиДля чего нужна цифровая образовательная среда, снижает ли цифровизация уровень знаний детей, насколько безопасны цифровые технологии для психологического здоровья ребенка – на эти и другие актуальные вопросы родителей ответили эксперты в рамках вебинара, организованного Общественной палатой Челябинской области.Спикерами выступили первый заместитель министра образования и науки Челябинской области, председатель Челябинского отделения Российского движения школьников, HR-специалист IT-дирекции компании «Интерсвязь», семейный психолог, педагог-психолог, автор онлайн-курса для родителей «В гостях у бизнеса – сказки» (по финансовой грамотности детей), руководитель научно-исследовательских проектов детей.Как напомнила модератор встречи, член Общественной палаты Челябинской области1 сентября 2020 года в 14 регионах РФ начался эксперимент, состоящий во внедрении федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в школах. Челябинская область – один из регионов, вошедших в пилотный проект.«Распространение цифровых технологий ведет к качественным изменениям не только в сфере производства, но и затрагивает сферу образования. Сейчас мы можем наблюдать, как меняются цифровые технологии, а мы пытаемся подстроиться под происходящие изменения. С одной стороны, технологии открывают неограниченные возможности для доступа к различным инструментам, материалам, сервисам, а с другой стороны, часть родительского сообщества подозрительно и иногда негативно относится к нововведениям в сфере цифрового образования. Сегодня в рамках вебинара наша задача - понять, что такое цифровая трансформация образования», - пояснила член региональной Общественной палаты.Начав дискуссию, эксперты поспешили успокоить родителей, развеяв миф о переводе обучения из школы в онлайн. По словам,эта информация не достоверна и не имеет под собой никаких оснований. Проект «Цифровая образовательная среда» позволяет существенно расширить доступ учащихся к качественным программам обучения, при этом данные решения не подразумевают ухода от традиционных занятий в школах.«Ряд регионов нашей страны в опережающем режиме формирует цифровую образовательную среду, тем самым реализуя полноценное право обучающихся на получение доступного и качественного образования. Те 14 регионов, которые вошли в пилотный проект, будут в более быстром темпе, а именно до 2022 года, подключать все образовательные организации к интернету с определенной скоростью и приобретать необходимое информационно-телекоммуникационное оборудование. Отмечу, что эти изменения касаются только школьной среды. В 2023 и 2024 годах мы планируем уже в полной мере использовать федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды», - сообщила Елена Коузова.По словам первого замминистра, регионам, вошедшим в пилотный проект, дано опережающее право сформировать цифровую образовательную среду при поддержке федерального бюджета. Все остальные субъекты РФ также будут внедрять ЦОС, но в более медленном темпе.Итак, что получат школы, учащиеся и педагоги благодаря цифровой образовательной среде:- доступ к высокоскоростному интернету для занятий в школе;- доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний;- цифровые решения, позволяющие ребенку по каким-либо длительным причинам не имеющему возможности посещать школу (болезнь или иное), быть на связи с классом и учителем во время урока;- интеграцию государственных информационных систем, сервисов и ресурсов с платформой ЦОС;- возможность видеотрансляции для распространения лучших уроков и занятий;- автоматизацию процессов внутри школы для разгрузки педагогов от излишней бумажной работы с отчетами.Отметим, что цифровая трансформация определена в качестве одной из национальных целей развития России до 2030 года и направлена не только на сферу образования.Елена Коузова объяснила, почему сфера образования проходит цифровую трансформацию одной из первых: «Мы готовим кадры и потенциал абсолютно для всех отраслей экономики, мы должны вырастить современных пользователей цифровой среды. Цифровую трансформацию нельзя назвать экспериментом, каких-то сложных изменений нет, мы просто получаем дополнительный материально-технический ресурс для того, чтобы наши школьники работали с использованием современных сервисов и платформ».Также эксперты уделили внимание вопросу обеспечения безопасности вхождения в проект по внедрению ЦОС. Проводится большая работа по защите персональных данных, фильтрации контента и верификации ресурсов, которые используются в образовательном процессе у школьников. Цифровая образовательная среда должна гарантировать психологическую безопасность детей.привела положительный пример использования Интернет-ресурсов школьниками: «Школьница из Челябинской области посредством интернета самостоятельно изучила вопрос сбора отработанных батареек. Вместе с родителями ей удалось собрать и отправить на переработку 450 кг батареек. Считаю, цифровая школа дает каждому безграничные возможности: ребенок сам может выбирать для себя источники знаний, то, что ему интересно».считает, что подобно базовой грамотности человека (умению читать, считать и писать), основы цифровой грамотности необходимо формировать с раннего возраста, а в процессе взросления она должна продолжать развиваться, адаптируясь к условиям меняющегося цифрового мира. Но родители и дети должны понимать, что гаджеты - это лишь дополнение и инструмент для развития, а не сама жизнь.Подводя итоги мероприятия, эксперты пояснили, что те изменения, которые происходят, - это современная реальность. Вне зависимости от желания изменения будут происходить, мир меняется, внедряются новые технологии и детям необходимо развиваться в этих условиях. Родителям же посоветовали быть не сторонними наблюдателями, а встраиваться в процесс цифровой трансформации наравне с детьми, для того чтобы в семье было взаимопонимание и доверительное отношение друг к другу.Запись вебинара - https://youtu.be/Eh2Vs4ksRI0 AzAzA 2021-03-25YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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