2021-03-25YEKT16:00:00 | Губерния Челябинская область перевыполнила план по количеству обученных сотрудников предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда» Источник: Фонд развития промышленности Челябинской области









Обучение инструментам и методам бережливого производства прошли более 800 (при плане в 608 человек) сотрудников южноуральских предприятий –участников национального проекта «Производительность труда». Из них 230 человек (при плане на 2021 г. 188 сотрудников) освоили эти навыки под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), в том числе с помощью тренинга на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». Она была создана в январе 2020 года и с того момента активно функционирует на базе Фонда развития промышленности Челябинской области. «Сегодня бизнесу для успешного развития необходимы новые знания и компетенции. Поэтому мнение, что для дальнейшего роста надо вкладываться исключительно в оптимизацию производства, более современную технику и т.д., а обучение персонала – нечто второстепенное, глубоко ошибочно. Оптимизация – это, в первую очередь, не покупка оборудования, а изменение внутренних установок – наведение порядка на рабочих местах и в головах сотрудников, умение по максимуму использовать уже имеющиеся ресурсы, и технологические, и человеческие. Процессы, запущенные нашими экспертами во время бесплатного обучения и внедрения системы бережливого производства, в дальнейшем приводят к таким же улучшениям показателей, как и те изменения, которые участники нацпроекта осуществляют с помощью предлагаемых Фондом финансовых инструментов и преференций», – говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.Выходя на площадки предприятий, эксперты РЦК учат членов рабочих групп, составленных из работников каждой конкретной компании, анализировать текущее состояние производства, определять потери (простои оборудования, лишние перемещения, перепроизводство и т.д.), выявлять основные проблемы, находить для них эффективные решения, составлять план улучшений и реализовывать его. Обучение построено так, чтобы в дальнейшем они самостоятельно тиражировали полученный опыт и навыки на своих предприятиях.Стажировка на «Фабрике процессов» - это интерактивный игровой практикум, обучающий руководителей и сотрудников компаний принципам и инструментам бережливого производства путем имитации реальных трудовых процессов. Его прошли команды 11-ти предприятий области из числа реализующих мероприятия нацпроекта самостоятельно или с участием РЦК. Среди них - миасский автозавод «Урал», национальная водная компания «Ниагара», птицефабрика «Челябинская», «Коелгамрамор», «Втор-Ком», заводы «ДСТ-Урал», «АЛСО» и др.««Фабрика» позволяет увидеть реализацию инструментов бережливого производства, что называется, в моменте. Это очень мотивирует. Чем быстрее цикл теория-практика-результат, тем интереснее дальше погружаться в тему. А чем более результат осязаем и измерим, тем горячее желание внедрять полученные знания на своем предприятии и шаг за шагом идти к цели - увеличивать производительность труда, а вместе с ней и доходы. А ещё это уникальная возможность увидеть коллег и коллектив в целом с другого ракурса – это очень важно для командной работы», - делится впечатлениями руководитель рабочей группы ООО «ДСТ-Урал» Александра Горелая.На челябинской «Фабрике процессов» обучение и тренинг построены на примере процесса сборки узла «Регулятор давления газа». Участники должны собрать определённое количество изделий за ограниченное время. Каждый получает «роль» (логист, клиент, начальник цеха, директор по качеству, рабочий и т.д.) и учится взаимодействовать с коллегами в непривычной среде. Выполняя задание, сотрудники компании начинают осознавать, что «традиционный» подход к производству не позволяет добиться необходимой производительности, и методом проб и ошибок интуитивно ищут решение выявленных проблем: переставляют столы, наводят порядок на рабочих местах, выстраиваются в конвейер, меняют функционал работников и т.д., чтобы оптимизировать (упростить и ускорить) процесс. Полное погружение в него даёт реальный практический опыт и понимание, как принимаемые решения влияют на экономическую эффективность смоделированного предприятия.Благодаря такому обучению действием и помощи экспертов федерального и регионального центров компетенций на предприятиях растёт производительность, ускоряется протекание процессов, сокращается время простоя оборудования, исчезают лишние перемещения работников, улучшаются условия их труда.Стоит напомнить, что в конце прошлого года в Челябинской области стартовала пока единственная в России Алексея Текслера её разработали региональные Минпром и ФРП при участии общественной организации «Опора России». Участники этого аналога нацпроекта «Производительность труда» для малых и средних предприятий области также могут бесплатно пройти обучение на «Фабрике процессов» в любое удобное время. Это уже сделали 30 сотрудников предприятий-участников регпрограммы. Нужно лишь направить соответствующую заявку в ФРП Челябинской области.***



Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;







Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.



Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные минпром и фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона.«Фабрика процессов» – учебная площадка, позволяющая проводить обучение сотрудников компании инструментам и методам «бережливого производства» путем имитации реальных производственных процессов. Этот нестандартный подход к обучению позволяет сформировать у работников устойчивые навыки выявления и устранения потерь на своих рабочих местах. Источник: Фонд развития промышленности Челябинской областиОбучение инструментам и методам бережливого производства прошли более 800 (при плане в 608 человек) сотрудников южноуральских предприятий –участников национального проекта «Производительность труда». Из них 230 человек (при плане на 2021 г. 188 сотрудников) освоили эти навыки под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), в том числе с помощью тренинга на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов». Она была создана в январе 2020 года и с того момента активно функционирует на базе Фонда развития промышленности Челябинской области. «Сегодня бизнесу для успешного развития необходимы новые знания и компетенции. Поэтому мнение, что для дальнейшего роста надо вкладываться исключительно в оптимизацию производства, более современную технику и т.д., а обучение персонала – нечто второстепенное, глубоко ошибочно. Оптимизация – это, в первую очередь, не покупка оборудования, а изменение внутренних установок – наведение порядка на рабочих местах и в головах сотрудников, умение по максимуму использовать уже имеющиеся ресурсы, и технологические, и человеческие. Процессы, запущенные нашими экспертами во время бесплатного обучения и внедрения системы бережливого производства, в дальнейшем приводят к таким же улучшениям показателей, как и те изменения, которые участники нацпроекта осуществляют с помощью предлагаемых Фондом финансовых инструментов и преференций», – говорит директор регионального ФРП.Выходя на площадки предприятий, эксперты РЦК учат членов рабочих групп, составленных из работников каждой конкретной компании, анализировать текущее состояние производства, определять потери (простои оборудования, лишние перемещения, перепроизводство и т.д.), выявлять основные проблемы, находить для них эффективные решения, составлять план улучшений и реализовывать его. Обучение построено так, чтобы в дальнейшем они самостоятельно тиражировали полученный опыт и навыки на своих предприятиях.Стажировка на «Фабрике процессов» - это интерактивный игровой практикум, обучающий руководителей и сотрудников компаний принципам и инструментам бережливого производства путем имитации реальных трудовых процессов. Его прошликоманды 11-ти предприятий областииз числа реализующих мероприятия нацпроекта самостоятельно или с участием РЦК. Среди них - миасский автозавод «Урал», национальная водная компания «Ниагара», птицефабрика «Челябинская», «Коелгамрамор», «Втор-Ком», заводы «ДСТ-Урал», «АЛСО» и др.««Фабрика» позволяет увидеть реализацию инструментов бережливого производства, что называется, в моменте. Это очень мотивирует. Чем быстрее цикл теория-практика-результат, тем интереснее дальше погружаться в тему. А чем более результат осязаем и измерим, тем горячее желание внедрять полученные знания на своем предприятии и шаг за шагом идти к цели - увеличивать производительность труда, а вместе с ней и доходы. А ещё это уникальная возможность увидеть коллег и коллектив в целом с другого ракурса – это очень важно для командной работы», - делится впечатлениями руководитель рабочей группы ООО «ДСТ-Урал».На челябинской «Фабрике процессов» обучение и тренинг построены на примере процесса сборки узла «Регулятор давления газа». Участники должны собрать определённое количество изделий за ограниченное время. Каждый получает «роль» (логист, клиент, начальник цеха, директор по качеству, рабочий и т.д.) и учится взаимодействовать с коллегами в непривычной среде. Выполняя задание, сотрудники компании начинают осознавать, что «традиционный» подход к производству не позволяет добиться необходимой производительности, и методом проб и ошибок интуитивно ищут решение выявленных проблем: переставляют столы, наводят порядок на рабочих местах, выстраиваются в конвейер, меняют функционал работников и т.д., чтобы оптимизировать (упростить и ускорить) процесс. Полное погружение в него даёт реальный практический опыт и понимание, как принимаемые решения влияют на экономическую эффективность смоделированного предприятия.Благодаря такому обучению действием и помощи экспертов федерального и регионального центров компетенций на предприятиях растёт производительность, ускоряется протекание процессов, сокращается время простоя оборудования, исчезают лишние перемещения работников, улучшаются условия их труда.Стоит напомнить, что в конце прошлого года в Челябинской области стартовала пока единственная в России региональная программа «Адресная поддержка повышения производительности труда» . По инициативе губернатора Челябинской областиеё разработали региональные Минпром и ФРП при участии общественной организации «Опора России». Участники этого аналога нацпроекта «Производительность труда» для малых и средних предприятий области также могут бесплатно пройти обучение на «Фабрике процессов» в любое удобное время. Это уже сделали 30 сотрудников предприятий-участников регпрограммы. Нужно лишь направить соответствующую заявку в ФРП Челябинской области.*** Национальный проект «Производительность труда» обеспечивает формирование новой производственной культуры в Российской Федерации. Он направлен на достижение национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство»:Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности;Обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции.Эти задачи дополняются социально ориентированными результатами: внедрение на предприятиях онлайн-сервисов цифровой экосистемы нацпроекта; расширение спектра услуг ФЦК и РЦК; формирование «движения рационализаторов» с привлечением специалистов и инфраструктуры «Ворлдскиллс».В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализуют региональные минпром и фонд развития промышленности. На данный момент участниками нацпроекта являются уже 60 предприятий региона.«Фабрика процессов» – учебная площадка, позволяющая проводить обучение сотрудников компании инструментам и методам «бережливого производства» путем имитации реальных производственных процессов. Этот нестандартный подход к обучению позволяет сформировать у работников устойчивые навыки выявления и устранения потерь на своих рабочих местах. Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) - единственный сертифицированный ФЦК оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области. AzAzA 2021-03-25YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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