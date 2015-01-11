Южноуральские школьники ответят на «Большие вызовы»

27 марта в Региональном центре поддержки одаренных детей «Курчатов Центр» состоится финал регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», в котором примут участие 70 талантливых школьников Челябинской области.Всероссийский конкурс «Большие вызовы» – проект образовательного центра «Сириус». Его цель – выявление и развитие у молодежи творческих способностей, интереса к проектной, научной, инженерно-технической, изобретательской и творческой деятельности, популяризация научных знаний и достижений.Юным ученым предстоит презентовать свои проекты по 10 направлениям, соответствующим стратегии научно-технологического развития России. Большинство представленных проектов актуальны для инновационно-технологического развития Челябинской области.Например, школьники представят разработку беспилотного механизма по посадке картофеля, который позволит усовершенствовать сельскохозяйственные технологии. Исследование по созданию отапливаемых дорог может значительно облегчить жизнь пешеходам, водителям и работникам коммунальных служб. А проект комплекса смарт-регулировщика позволит управлять сигналами светофора в зависимости от ситуации на дорогах.«Региональный этап является стартовой площадкой для реализации амбициозных проектов начинающих исследователей и ученых Челябинской области. Мы уверены, что участники получат достойную оценку на финальном конкурсе. Проделав значительную исследовательскую работу и представляя результаты проектов, каждый из ребят уже доказал свою успешность», – отмечает руководитель «Курчатов Центра» Светлана Чистякова.Экспертную оценку работам дадут специалисты ведущих научных организаций региона. Им предстоит выбрать лучшие проекты, которые будут представлены на заключительном этапе «Больших вызовов». Победителей пригласят на проектную программу в образовательный центр «Сириус» в городе Сочи летом 2021 года.В прошлом году в число победителей заключительного этапа в направлении «Освоение Арктики и Мирового океана» вошел ученик физико-математического лицея № 31 г. Челябинска Герард Исмагилов.