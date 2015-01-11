Исторический музей Южного Урала получает подарки космического размаха

Семейные раритеты стали приносить южноуральцы в Исторический музей Южного Урала в преддверии двух «космических» выставок. Толчком послужила информация о скором открытии выставок «Время первых» и «Космическая одиссея», посвященных 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина. Так, всего за один день музейная коллекция пополнилась книгой воспоминаний участника строительства космодрома Байконур и двумя десятками фотографий известных космонавтов с их автографами. Автором книги «Космодром Байконур — о прошлом и настоящем» является заслуженный строитель России и почетный строитель Урала Вениамин Стребков. С 1964 по 1967 годы он проходил службу на космодроме Байконур и непосредственно участвовал в строительстве его объектов. На его глазах происходили события теперь уже легендарной эпохи. Книга ценна еще и тем, что в нее включены фотографии, сделанные самим автором и другими участниками строительства Байконура.«Мне повезло: я служил рядом с гостиницей космонавтов, поэтому многих из них видел своими глазами и смог сфотографировать», — поделился Вениамин Тихонович.Другой дар — это 19 фотографий советских, российских и иностранных космонавтов с их автографами. Среди них, например, Борис Волынов — последний ныне живущий космонавт из гагаринского отряда, участник первой в истории стыковки двух космических кораблей («Союз-4» и «Союз-5») и первой экспедиции на орбитальную станцию «Салют-5». Или Хелен Шармен — первый космонавт Великобритании. А также первый космонавт Франции Жан-Лу Кретьен.Все это богатство передал Историческому музею антиквар Юрий Серебряников. «Эти фотографии мне принесли родственники людей, каким-то образом связанных с космонавтикой. Я не стал их подробно расспрашивать и даже имен не записал, ведь тогда я не думал о передаче фотографий музею. А тут увидел по телевизору, что открываются такие выставки, и решил отнести», — рассказал Юрий Николаевич.Часть переданных им фотографий можно будет увидеть на выставке «Космическая одиссея», которая откроется 5 апреля в музейном дебаркадере. Одновременно с ней в холле западной башни начнет работу выставка «Время первых».