В Озерске 16 молодых семей получили жилищные сертификаты

Сумма жилищного сертификата позволит существенно снизить собственные расходы каждой семьи на приобретение достойного жилья, площадью не менее 12 метров на человека и отвечающего санитарно-техническим требованиям. Социальную выплату можно потратить на покупку новой жилплощади, строительство дома или погашение ипотеки.
Всех присутствующих на мероприятии с настоящим событием в их жизни поздравил глава округа Евгений Щербаков:
- Я сам был молодым человеком и знаю, насколько важно иметь собственное жилье и насколько его приобретение - это радостное событие. Я желаю, чтобы в ваших домах всегда царили любовь и понимание.
Следует уточнить, что в выплаты в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» предусмотрены региональной подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий».
Социальные выплаты предоставляются молодым семьям в размере не менее: 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более; 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с подпрограммой, для молодых семей, не имеющих детей.
Участником подпрограммы может стать молодая семья при условии, что возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, семья признана нуждающейся в жилом помещении (первоочередное право имеют семьи, поставленные на учет до 01.03.2005 года, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей), размер доходов позволяет получить кредит или оплатить оставшуюся часть стоимости жилья (65% - для семей с детьми и 70% - для семьи без детей).
Подробную информацию об условия участия в программе можно найти на сайте министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области http://minstroy74.eps74.ru/htmlpages/Show/Socialnayapodderzhkanaseleniya/Pamyatkamolodojseme или в Управлении ЖКХ администрации округа (тел. 2-55-49).
Справочно:
в 2021 году 16 молодым семьям произведены выплаты из бюджетов трех уровней - федерального, областного и местного - на общую сумму 12 222 672 руб.: четырем семьям составом 5 человек; четырем семьям составом 4 человека; шести семьям составом 3 человека; двум семьям составом 2 человека.
Динамика реализации подпрограммы на территории Озерского городского округа:
Год
Количество семей, получивших свидетельства
2020
21 (из них 4 многодетные)
2019
16 (из них 2 многодетные)
2018
12 (из них 2 многодетные)
2017
11 (из них 1 многодетная)
2016
11 (из них 3 многодетные)
2015
14 (из них 3 многодетные)
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа