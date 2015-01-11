Южноуральцы могут представить свое творчество на Российской неделе искусств

В Москве с 27 апреля по 5 мая пройдет уже ставшая традиционной Международная выставка-конкурс современного искусства «Российская неделя искусств» (Russian ArtWeek). Неделя искусств как художественная выставка, ярмарка и конкурс дает возможность авторам и арт- и дизайн-студиям представить свои работы широкой аудитории москвичей и гостей столицы. Организаторы приглашают к участию в масштабном событии представителей российских регионов и зарубежных стран.Известнейшие мэтры современного искусства откроют новые имена, которые в самом ближайшем будущем зададут актуальные направления того, что будет модным и востребованным. Экспертные советы формируются в соответствии с профессиональными интересами членов жюри. В него входят успешные и известные художники, искусствоведы, галеристы, арт-аналитики и журналисты. Такой широкий охват позволяет получать авторитетное мнение по каждой конкурсной программе в отдельности – живопись, графика, скульптура, фотография, дизайн, декоративно-прикладное искусство.Конкурсная программа Недели искусств открыта для участия широкой аудитории и включает следующие категории: профессионалы, студенты и любители. Жюри выставляет оценки на основе специально разработанной методологии и определенных критериев.С каждым сезоном интерес к проекту возрастает и привлекает широкую аудиторию посетителей, неравнодушных к миру прекрасного. Российская неделя искусств является выставкой и ярмаркой одновременно, многие работы участников приобретаются коллекционерами и людьми, кто решается украсить свое жилище прекрасными современными арт-объектами. Посещение этой площадки является доброй традицией для москвичей и гостей столицы.Для посетителей и профессиональной аудитории Неделя искусств организует многочисленные эксклюзивные мастер-классы и лектории с ведущими специалистами, творческие вечера со знаменитыми художниками, восхитительное музыкальное сопровождение. Проект является широкомасштабным международным художественным форумом, представляющим многообразную палитру художественных произведений как художников из России, так и из более чем десяти зарубежных стран.Также в рамках недели пройдет международная научно-практическая конференция «Современное искусство и глобализация. Художественный рынок и образование в условиях социально-экономической трансформации общества». Цель конференции – выявление и анализ культурологических, художественно-эстетических, организационно-практических проблем функционирования сферы современного искусства и художественного рынка в контексте глобализации и диалога культур.ArtWeek как художественная выставка и международный арт-проект проводится в 23 странах мира. Участвуя в Российской неделе искусств, победители получают возможность быть представленным на выставочных площадках Европы. Оргкомитет проводит большую работу по продвижению российского искусства в зарубежные страны, устраивая многочисленные международные туры.Организатор: Всемирный Фонд Искусств (российское отделение). Патронат: Мэрия города Москвы, Московская торгово-промышленная палата, Творческий союз художников декоративно-прикладного искусства России, Евразийский Художественный Союз / Eurasian Art Union, Продюсерский центр «Искусство будущего»Подробности и регистрация на официальном сайте www.artweek.ru.