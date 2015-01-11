Молодежный театр приглашает на драматургический марафон

В преддверии празднования Международного дня театра челябинский Молодежный театр приготовил для зрителей сразу несколько сюрпризов. Первый из них – большие скидки. В течение четырех дней – с 25 по 28 марта включительно – билеты на любые спектакли Молодежки до конца сезона можно приобрести со скидкой 50% в неограниченном количестве. Есть и творческий сюрприз для зрителей: три пьесы – финалистки конкурса новой драматургии «Ремарка» будут представлены 27 и 28 марта в Молодежном театре. Читки проводятся бесплатно, но по предварительной записи.«Ремарка» – один из ведущих конкурсов современной драматургии, поэтому мы ограничились выбором пьес из данного конкурса, – поясняет главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев. – Хочется, чтобы зрители получали больше информации о современной драматургии именно в нашем театре. Причем режиссеры и артисты будут не только из Молодежного. Подобная творческая коллаборация важна для развития театрального пространства в городе».Читки или даже мини-эскизы представят режиссеры Дмитрий Писарев и Олег Хапов.27 марта, в 20:00, пьесу «Лета впадает в Стикс» Дмитрий Писарев прочитает самостоятельно. «Это очень странный текст Дмитрия Ретиха и очень необычный. Но не имеет ничего общего с абсурдизмом. Скорее это смесь исторической тематики с некоторой мистикой, шаманизмом. На мой взгляд, моночитка – лучший вариант, как можно эту пьесу преподнести», – делится Дмитрий. Запись на событие по ссылке: https://laboratoriazritelei.timepad.ru/event/1587129/.28 марта, в 18:00, Олег Хапов представит пьесу Евгении Шевченко «Женя недостаточно альденте». «Это история взросления девушки от 15 до 30 лет. Если более широко, то история о том, как человек существует в некой колее нашей провинциальной, обывательской жизни. Живет по накатанной, идет по колее и не может выбраться, хотя детские мечты зовут в другие дали. Так вот: возможно выбрать или нет? Хватит ли у Жени сил изменить свою жизнь? И насколько это зависит от нас? Мне кажется, пьеса об этом», – комментирует выбор Олег Хапов.Запись на событие здесь: https://laboratoriazritelei.timepad.ru/event/1587346/. 28 марта, в 21:00, Дмитрий Писарев поставит еще одну читку в полюбившемся многим жанре «читки вслепую» – артисты и зрители не будут знать сюжета и названия произведения до самого начала мероприятия. Фрагменты текста режиссер вырежет для каждого исполнителя отдельно. Узнать, кто они по сюжету и с кем ведут диалог, актеры смогут только во время чтения. Запись по ссылке: https://laboratoriazritelei.timepad.ru/event/1587355/.«Драматургический марафон – прекрасный способ ознакомить зрителей с новыми текстами, да еще и отобранными экспертами ведущего конкурса драматургии», – считает режиссер Молодежного театра Александр Черепанов.