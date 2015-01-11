Крупнейший в России Региональный центр облучательных технологий подготовлен к вводу в эксплуатацию

Проект создания «Регионального центра облучательных технологий «Эра» в Озерске Челябинской области уверенно приближается к эксплуатационной фазе.

Уже получено разрешение на ввод, загружены источники ионизирующего излучения и проведены технологические испытания. Также получено санитарно-эпидемиологическое заключение о полном соответствии будущего производства стандартам эффективности и безопасности.

Это стало важным этапом на пути к запуску на озерской ТОСЭР нового высокотехнологичного предприятия по обработке изделий медицинского назначения, таких как хирургические комплекты и средства индивидуальной защиты, а также сырья для косметической и фармацевтической промышленности методом холодной стерилизации. «Центр облучательных технологий «ЭРА», – зависимая компания ФГУП «Производственное объединение «Маяк», станет одним из самых мощных в России.

Передовая технология, положенная в основу производства, отвечает самым современным стандартам экологичности, к тому же, в отличие от традиционных химического и температурного методов, позволяет стерилизовать материалы в упаковке.

Перспективными рынками для компании являются также сельское хозяйство и пищевая промышленность. «В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными заказчиками, круг которых чрезвычайно широк. Мы видим, что рыночный спрос на обработку материалов методом холодной стерилизации превышает изначально заложенный в бизнес-плане, поэтому прогнозируем полную загрузку мощностей в скором будущем», – отмечает генеральный директор предприятия Родион Ермолаев.

Стерилизация ведется на промышленной гамма-установке, оснащенной источниками кобальт-60. Установка РТУ-3000 разработана специалистами «Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации», входящего в структуру Госкорпорации «Росатом».

Одна из целей проекта — расширение спектра услуг, оказываемых производственным объединением «Маяк» и дальнейшее развитие компетенций в области обработки на гамма-установках различной продукции в промышленных масштабах.

«Мы очень рады, что все больше инновационных производств, основанных на передовых исследованиях отечественных ученых и инженеров, выбирают ТОСЭР Росатома в качестве инструмента снижения рисков инвестиционного периода и последующего сокращения издержек», – прокомментировал генеральный директор «Атом-ТОР» Николай Пегин.

Как ранее сообщалось, инвестиции «Маяка» в проект составили порядка 260 млн рублей, новый резидент дополнительно потратит на развитие Центра еще более 20 млн рублей. При этом будет создано 32 новых рабочих места.

Компания уже приступила к подбору и обучению персонала. В ближайших планах проведение опытных работ для конкретных заказчиков.

Справочно: Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» - предприятие ядерного оружейного комплекса России, входит в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». В структуре ПО «Маяк» действуют реакторное, радиохимическое, химико-металлургическое, радиоизотопное и приборостроительное производства. Приоритетными направлениями деятельности предприятия являются выполнение оборонного заказа, регенерация облученного ядерного топлива атомных реакторов, производство радиоактивных изотопов.

Информация РЦОТ "Эра". На фото: отработка технологии.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46359/