Более 500 южноуральцев захотели стать волонтерами формирования комфортной городской среды

С 24 февраля по 22 марта проходила регистрация волонтеров для организации голосования за объекты благоустройства на платформе za.gorodsreda.ru. 559 жителей 43 муниципалитетов от 14 до 70 лет подали заявки и готовы информировать граждан о территориях, которые можно благоустроить, а также помогать регистрироваться на платформе и голосовать.

До конца марта со всеми желающими проведут собеседования. Главное — это готовность принять участие в проекте. Также проверят их коммуникабельность, способность четко рассказывать о проекте и отвечать на вопросы граждан, стрессоустойчивость и опрятность. По итогам этого этапа также определят кураторов волонтерских штабов в муниципальных образованиях.

После этого волонтеров ждет обучение и инструктаж. Их обучат работе с приложением, как вести себя на местах и правильно отвечать на вопросы, и подробнее расскажут про федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Добровольцам предстоит работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах.

«Мы получили почти 32,4 тыс. заявок на волонтерское участие, хотя планировали набрать только 13 тыс. человек. Такой отклик на призыв присоединиться к проекту голосования за благоустройство наглядно показывает, насколько важна для наших граждан тема городской среды, как сильно они верят в будущее своих родных городов. Добровольцы окажут неоценимую поддержку — благодаря им максимальное число граждан узнает о том, что они могут принимать участие в жизни города и что делать это очень просто», — говорит заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте za.gorodsreda.ru каждый гражданин России старше 14 лет сможет отдать свой голос за одну из предложенных территорий или дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Источник: https://pravmin74.ru

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/46343/