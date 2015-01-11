Новые выплаты для семей: кто на Южном Урале получит по 252 тысячи рублей

Многодетные семьи Южного Урала смогут получить фиксированную компенсацию вместо земельного участка. И молодежь официально повзрослела. Новые законы утвердили областные парламентарии на одном из самых длинных в истории Заксобрания заседаний.

Парламентарии впервые провели заседание в этом зале в эпоху пандемии. Маски никто не отменял. Сначала депутаты утвердили новый состав Общественной палаты. А затем одобрили введение фиксированных выплат многодетным семьям взамен земельного участка. Сумма составит 252 тысячи рублей.

«В дальнейшем, с 2022 года, она будет индексироваться, т.е. будет возрастать, но пока фиксированная сумма. Многодетные семьи, которые не хотят брать земельный участок, могут взять деньги на улучшение своих жилищных условий», – отметил заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Олег Голиков.

Улучшили и условия для бизнеса. Без проведения торгов до конца этого года предприниматели могут продлять договоры о размещении киосков. Нововведение касается тех, кто не имеет долгов и готов изменить внешний вид павильонов по новым правилам благоустройства.

«Нужно избавится от ларьков, киосков, которые портят внешний вид городов, районных центров, совместив это с тем, чтобы не погубить бизнес», – подчеркивает председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

Искать компромиссы намерены и дальше, на рабочей комиссии.

Один из вопросов сегодня касался молодежи, вернее, ее возраста. Согласно закону, который был принят в России в прошлом году, она чуть постарела, и региональные парламентарии только приняли соответствующие поправки. Теперь молодыми людьми считаются южноуральцы в возрасте от 14 до 35 лет, а не 30 лет, как это было ранее.

Это позволит жителям Челябинской области воспользоваться мерами господдержки, например, по льготной программе «молодая семья» приобрести жилье.

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Еще одна тема заседания – увеличение штрафов за несанкционированное использование символики региона.

«Штраф за незаконное использование герба и флага для граждан составит от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц – от 30 до 50 тысяч рублей», – сообщил председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Брагин.

Соскучились по обсуждениям, резюмировал спикер парламента. За четыре часа депутаты успели рассмотреть почти 60 вопросов.

https://www.cheltv.ru/novye-vyplaty-dlya-semej/