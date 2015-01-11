2021-03-26YEKT11:00:00 | Новости Городские новости В Озерске рассказали, кто может рассчитывать на социальный контракт Это принципиально другой механизм, в отличие от выплаты пособий – не просто дать нуждающимся денег, а помочь им перейти на самообеспечение. Обязательства принимает на себя как государство, так и сам гражданин.

– Это социальное пособие на поиск работы и на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, – пояснила начальник управления социальной защиты Лилия Солодовникова. – В 2020 году мы уже заключили четыре соцконтракта с жителями округа на поиск работы.







За этим видом помощи могут обратиться граждане, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума (12 032 рубля), кто стоит на учёте в центре занятости, в настоящий момент активно ищет работу. Эти граждане получат четыре выплаты: в период поиска работы (12 032 рубля) и далее в течение трёх месяцев, когда трудоустроятся. Эти средства будут идти дополнительно к зарплате.



Дарья Муслюмова, жительница округа, воспитывает двух детей, воспользовалась социальным контрактом на поиск работы:

– О соцконтракте я узнала от знакомой, почитала в интернете. Позвонила в соцзащиту, рассказала о своей жизненной ситуации, мне всё подробно объяснили. У меня не было сложностей с оформлением документов, очень помогают специалисты социальной защиты. Документы собрала за неделю. Сейчас я нашла работу, пока на испытательном сроке, когда трудоустроюсь на постоянной основе, смогу предоставить официальные документы.

Второе направление – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Как показала практика, у населения этот вид поддержки очень востребован.

– В управление соцзащиты обратилось достаточное количество молодых людей, которые хотят открыть своё дело и получить статус самозанятых, – прокомментировала ситуацию начальник УСЗН Лилия Солодовникова. – Молодёжь выбирает разные направления, от парикмахерских услуг до прототипирования. На развитие бизнеса предоставляется одноразовая выплата до 250 тысяч рублей. На эти средства можно заключить договор аренды, приобрести оборудование, расходные материалы.

На момент подачи заявления у гражданина доход должен быть ниже прожиточного минимума, он не должен иметь статус индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также необходимо предоставить свой бизнес-план.



В настоящий момент управлением социальной защиты заключён один соцконтракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Озерчанин Даниил Кротов получил средства, приобрёл оборудование и начал работать:

– Год назад я увлёкся 3D

печатью, у неё широкий спектр применения: от художественных изделий до архитектурных или технических деталей, запчастей. Образование у меня юридическое, но получается, что я не работаю по специальности, а моим бизнесом стало увлечение.



















- Сложностей с оформлением документов у меня не было. Помощь потребовалась для подготовки бизнес плана. С нуля надо расписать смету на год вперёд. Меня направили в бизнес-инкубатор к Эдуарду Анатольевичу Шовкуну. Вместе мы подготовили бизнес план, он был сразу принят, его не пришлось дорабатывать. Через две недели с момента подписания соцконтракта я получил деньги, сразу сделал заказ и получил оборудование.





– Для того, чтобы обратиться в бизнес-инкубатор, никаких документов не надо, – пояснил директор «Озерского инновационного центра – бизнес-инкубатор» Эдуард Шовкун. – Я помогаю подготовить бизнес-план, могу проконсультировать на данном этапе и в дальнейшем уже действующих предпринимателей. Кроме Даниила к нам обратилось ещё три человека.

Человек должен подготовить бизнес-план самостоятельно, иначе он просто не будет понимать о чём идёт речь. Моя задача – проконсультировать, проверить, подсказать, как сделать лучше. Зачастую люди увлекаются идеей, не замечают рисков и подводных камней. Моя задача их показать. Иногда в ходе работы бизнес план меняется принципиально.

Важно отметить, что в течение полутора лет специалисты социальной защиты курируют людей, заключивших соцконтракт. Граждане должны предоставить подтверждение того, что бизнес успешно работает, человек получает от него финансовый доход. Так же в течение полутора лет осуществляется взаимодействие с людьми, которые заключили соцконтракт с целью трудоустройства. Граждане должны подтвердить, что они трудоустроились и работают.

Для того, чтобы получить поддержку по этим двум направлениям перечень документов минимальный : заявление, копия паспорта, документ подтверждающий доход семьи. Для тех, кто ищет работу необходим документ из центра занятости о том, что гражданин пока не трудоустроен. Для тех, кто хочет стать самозанятым – подтверждение, что человек не является таковым или индивидуальным предпринимателем, а также бизнес план.

Справочно:

С 2020 года, после введения федерального софинансирования, пилотный проект по оказанию этой меры поддержки работал в 21 регионе страны. В 2021 году софинансирование начали получать все субъекты Российской Федерации. Все иные формы предоставления социальной поддержки привязаны к конкретной жизненной ситуации (рождение и воспитание ребёнка, потеря работы, временная или постоянная утрата трудоспособности). Сегодня социальный контракт – это единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе.

Информация предоставлена: пояснила начальник управления социальной защитыЗа этим видом помощи могут обратиться граждане, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума (12 032 рубля), кто стоит на учёте в центре занятости, в настоящий момент активно ищет работу. Эти граждане получат четыре выплаты: в период поиска работы (12 032 рубля) и далее в течение трёх месяцев, когда трудоустроятся. Эти средства будут идти дополнительно к зарплате.жительница округа, воспитывает двух детей, воспользовалась социальным контрактом на поиск работы:Второе направление – осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Как показала практика, у населения этот вид поддержки очень востребован.прокомментировала ситуацию начальник УСЗННа момент подачи заявления у гражданина доход должен быть ниже прожиточного минимума, он не должен иметь статус индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также необходимо предоставить свой бизнес-план.В настоящий момент управлением социальной защиты заключён один соцконтракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Озерчанинполучил средства, приобрёл оборудование и начал работать:пояснил директор «Озерского инновационного центра – бизнес-инкубатор»Важно отметить, что в течение полутора лет специалисты социальной защиты курируют людей, заключивших соцконтракт. Граждане должны предоставить подтверждение того, что бизнес успешно работает, человек получает от него финансовый доход. Так же в течение полутора лет осуществляется взаимодействие с людьми, которые заключили соцконтракт с целью трудоустройства. Граждане должны подтвердить, что они трудоустроились и работают.: заявление, копия паспорта, документ подтверждающий доход семьи. Для тех, кто ищет работу необходим документ из центра занятости о том, что гражданин пока не трудоустроен. Для тех, кто хочет стать самозанятым – подтверждение, что человек не является таковым или индивидуальным предпринимателем, а также бизнес план.С 2020 года, после введения федерального софинансирования, пилотный проект по оказанию этой меры поддержки работал в 21 регионе страны. В 2021 году софинансирование начали получать все субъекты Российской Федерации. Все иные формы предоставления социальной поддержки привязаны к конкретной жизненной ситуации (рождение и воспитание ребёнка, потеря работы, временная или постоянная утрата трудоспособности). Сегодня социальный контракт – это единственный инструмент, который позволяет не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины бедности в долгосрочной перспективе.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2021-03-26YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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