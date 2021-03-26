В Совете Федерации России стартуют Дни Челябинской области

29 марта в Совете Федерации России стартовали Дни Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер во главе делегации региона уже прибыл в Москву, ему предстоят три дня работы в столице.

Как сообщает пресс-служба губернатора, представители органов государственной власти на Южном Урале в ближайшие трое суток примут участие в расширенных заседаниях комитетов верхней палаты российского парламента. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко запланировала рабочую встречу с Алексеем Текслером.

Сенаторы смогут ближе познакомиться с Челябинской областью на организованной в СФ выставочной экспозиции, посвященной региону. Кроме того, пройдут товарищеские матчи по волейболу и футболу между командами сената и Южного Урала.

31 марта в Совете Федерации пройдет пленарное заседание «Час субъекта». Главным его итогом станет постановление о государственной поддержке социально-экономического развития области.

https://www.1obl.ru/news/politika/v-sovete-federatsii-rossii-startuyut-dni-chelyabinskoy-oblasti/