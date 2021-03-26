В России получить водительские права можно будет с 16 лет

С 1 апреля в России изменятся правила сдачи экзамена на права. Как передает издание «РИА Новости», согласно документу, при сдаче экзамена на получение прав в машине смогут присутствовать наблюдатели, будет отменен этап «площадка», а получать соответствующий документ россияне смогут уже с 16 лет.

Так, одно из нововведений позволяет присутствовать на экзамене представителям общественных организаций и автошкол, что, по данным МВД России, позволит повысить прозрачность экзамена, а также разрешить спорные ситуации.

Проверять навыки будущих водителей с 1 апреля будут сразу же на дороге в условиях реального движения. Россияне, желающие получить права, должны будут показать умение парковаться, начинать движение на подъеме и многие другие. Всего их будет 19.

В случае если водитель остался недоволен результатом экзамена, он сможет пожаловаться на него в специальную комиссию, которая изучит аудио- и видеоматериалы с экзамена и даст свою оценку.

Еще одно нововведение — деление на подгруппы ошибок, за которые экзаменующиеся получают до трех штрафных баллов. Грубые ошибки, из-за которых экзамен будет прекращен, вынесут в отдельный блок.

С 1 апреля россияне смогут получать водительские права с 16 лет. Для этого необходимо заявление самого будущего водителя и согласие одного из его законных представителей.

Водительские права смогут и аннулировать. Среди причин, по которым это будет сделано, указаны смерть водителя, выдача прав с нарушениями, изменение персональных данных владельца документа и другие.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-rossii-poluchit-voditelskie-prava-mozhno-budet-s-16-let/