Златоустовский краеведческий музей представил два проекта на конкурс президентских грантов

Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) необходимо: Подробнее
На завершившемся в Красноярске первенстве мира по фристайлу и сноуборду триумфально выступили два южноуральских спортсмена: Ярослав Степанко и Мария Волгина на двоих завоевали шесть медалей. В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 30 стран, которые разыграли 30 комплектов наград в девяти дисциплинах фристайла и восьми – сноуборда. В составе российской команды медали завоевали два южноуральских спортсмена – Ярослав Степанко и Мария Волгина. Они стали призерами в параллельных дисциплинах сноуборда.В первый день соревнований обладателем золотой медали в слаломе-гиганте стал Степанко из Миасса. На следующий день он завоевал серебряную медаль в параллельном слаломе, уступив лишь соотечественнику Всеволоду Мартынову. А в заключительный день соревнований получил еще одну золотую медаль, выиграв соревнования в командной гонке с Софией Надыршиной. Таким образом, по результатам первенства мира у южноуральскиого спортсмена две золотые и одна серебряная медали. Успешно выступила в Красноярске и миасская спортсменка Мария Волгина. В ее активе одна серебряная (слалом) и две бронзовые (слалом-гигант и командные соревнования) награды.«Поздравляю ребят с отличным результатом, они к нему долго шли, упорно тренировались. Мы рассматриваем их как потенциальных участников Олимпийских игр. И приложим все усилия для того, чтобы они продолжали прогрессировать, получали необходимый им соревновательный опыт», - отметил исполняющий обязанности министра спорта Челябинской области Максим Соколов. [gallery] Подробнее
Городской краеведческий музей Златоуста в сотрудничестве с общественными организациями разработал и представил на суд экспертов Фонда президентских грантов два проекта в области сохранения исторического наследия и просветительских программ, сообщает пресс-служба мэрии.Проект «Историческое наследие, доступное всем» разработан совместно с творческим союзом «Гильдия мастеров-оружейников Златоуста». Цель инициативы – создание условий для посещения музея слабовидящими людьми посредством проведения культурных мероприятий.«История моего города из трамвайного окна» – еще один проект-участник конкурса президентских грантов. Здесь Златоустовский городской краеведческий музей стал партнером Челябинской региональной общественной организации «Центр социально-культурного творчества, гражданской самоорганизации, военно-патриотического воспитания, науки и просвещения «Сильный Урал». Проект направлен на развитие интереса жителей к истории родного города, формирование нравственно-патриотического отношения, чувства сопричастности к истории и культуре малой родины. Основная идея – организация трамвайной экскурсии по городу.Заявки приняты, итоги конкурса будут подведены в июне. С 1 июля должно начаться финансирование поддержанных проектов.Добавим, что это уже одиннадцатый по счету конкурс Фонда президентских грантов, и он стал рекордным по количеству заявленных инициатив – 12 255. По результатам этого конкурса между некоммерческими организациями будет распределено более 4 млрд рублей.